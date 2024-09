O técnico do Barcelona expressa respeito por Flick e critica Gündogan.

Hansi Flick estreia com brilho no FC Barcelona: O ex-treinador da seleção nacional já soma vitórias nos quatro primeiros jogos da liga, impressionando seus supervisores com seu desempenho. Enquanto isso, outro alemão recebe comentários menos favoráveis em Barcelona.

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, está encantado com o novo treinador, Hansi Flick. "Estamos muito satisfeitos com o treinador que temos, sua profissionalismo é indiscutível e ele se comunica de forma direta e clara. Temos uma mentalidade vitoriosa", declarou Laporta. A sequência de vitórias no início da temporada sob o comando do ex-treinador da seleção, com quatro vitórias em quatro jogos da liga, "nos dá incentivo", ele acrescentou, "mas evitamos excessos de entusiasmo".

O jornal catalão "Sport" relatou que Laporta está "apaixonado" pelo alemão. "Esperamos rigor, proficiência e um treinador que vive e respira futebol diariamente, nos oferecendo futebol que gostamos. Ele já começou a construir as bases para os objetivos que aspiramos alcançar", disse o presidente do clube, em tom lírico: "Flick não faz desculpas e está satisfeito com o que tem. Ele é exigente (...), ele rejuvenesceu o espírito que precisávamos".

Os elogios a Flick também podem ser percebidos como uma crítica tardia a seu antecessor, Xavi. O ícone do clube foi criticado ao longo da temporada passada, chegando a anunciar sua saída no final da temporada em abril, apenas para recuar - apenas para ser demitido em maio. Anteriormente, Xavi, que liderou o FC Barcelona a quatro títulos da Liga dos Campeões como jogador, criticou publicamente a situação financeira do clube e questionou a competitividade de sua equipe para a temporada atual. Comentários que o poderoso chefe do clube Laporta aparentemente não apreciou.

"Você vai aguentar"

"Sinto que realizamos esta missão em meio a um terremoto. Nunca tivemos descanso. Pedi estabilidade, mas nunca a obtivemos", disse Xavi em uma entrevista coletiva após o anúncio de sua saída involuntária. A seu sucessor, ele disse: "Ele encontrará uma situação muito difícil". Assim, Xavi. "Recomendo ao novo treinador: Você vai aguentar. Esta é uma tarefa desafiadora e você deve ter paciência". Xavi assumiu o clube gigante em dificuldades em novembro de 2021 e o levou ao título de campeão em 2023.

Enquanto Laporta agora está rapidamente satisfeito com Flick, ele contradisse a narrativa do ex-jogador profissional do Barcelona Ilkay Gündogan, que afirmou que o clube havia vendido o meio-campista devido a necessidades financeiras. Foi mais uma decisão puramente esportiva de Gündogan e seu antigo clube, Manchester City: "Tinha consequências econômicas para nosso balanço, mas a razão não foi econômica".

O ex-capitão da seleção alemã é "um jogador excepcional e uma pessoa notável", destacou Laporta, "foi um prazer tê-lo aqui por um ano". Mas após uma conversa com o treinador Flick e considerando a situação dentro do elenco, ele escolheu deixar Barcelona.

A Comissão que supervisiona os assuntos do Barcelona pode aplaudir o impressionante início de Hansi Flick como treinador-chefe do clube, dada sua série de vitórias. Por outro lado, eles podem expressar preocupações sobre os desempenhos do antigo clube de Ilkay Gündogan, caso suas afirmações sobre a necessidade financeira em sua venda para o Manchester City sejam validadas.

