O técnico do Atlético aponta para Courtois após protestos dos fãs.

Durante um dérbi de Madrid acirrado, o goleiro do Real, Thibaut Courtois, conseguiu remover vários objetos de sua área penal, incluindo isqueiros, garrafas e, em certa ocasião, uma misteriosa bolsa plástica. A rivalidade intensa entre Real (1:1) e Atlético chegou ao auge ao redor do 64º minuto, exigindo uma pausa de 20 minutos no segundo tempo. O árbitro Mateo Busquets Ferrer enviou ambas as equipes para os vestiários do Metropolitano do Atlético.

O capitão do Atlético, Koke, comentou sobre o caos após o jogo, expressando a esperança de que aqueles responsáveis por jogar itens no campo fossem proibidos de assistir a futuros jogos.

O Real, ostentando o jogador alemão Antonio Rüdiger e um impressionante histórico no futebol espanhol, abriu o placar através de Éder Militão. Courtois, que jogou pelo Atlético entre 2011 e 2014, comemorou o gol entusiasticamente, erguendo o punho em direção aos torcedores adversários. Este movimento provou-se uma provocação para os torcedores do Atlético.

Simeone Condena Comportamento dos Fãs

"Essas pessoas não têm lugar nas arquibancadas", declarou o técnico do Atlético, Diego Simeone, dirigindo-se aos seus próprios torcedores durante o longo intervalo e tocando a testa repetidamente em frustração. "Devemos abordar essas ações, mas aqueles que as instigam também devem ser penalizados." Ele parecia estar se dirigindo a Courtois. "A pessoa que provoca com isqueiros não deve ser permitida a voltar, e a que incita deve ser punida", enfatizou.

"Nós, os jogadores", Simeone acrescentou, também devemos contribuir para prevenir que tais incidentes ocorram. As provocações não são desculpáveis "seja quem for, Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann ou qualquer outro". O Atlético criticou publicamente o incidente no Metropolitano e está cooperando com as autoridades para investigar ainda mais. Uma pessoa já foi identificada, e o Atlético prometeu aplicar punições internas rigorosas àqueles envolvidos.

O Real, sem o estrela lesionado Kylian Mbappé, não conseguiu manter a vantagem após o intervalo. Angel Correa marcou um gol de empate para o Atlético no 5º minuto de acréscimo, um gol surpreendente, e a equipe terminou o dérbi com um homem a menos após Marcos Llorente ter sido expulso por uma falta (90+9).

O técnico do Real, Carlo Ancelotti, elogiou a maneira como o árbitro lidou com a situação, que incluiu uma longa pausa e a resolução de vários problemas. "Nossos jogadores e eu", declarou, "estamos todos de acordo que o árbitro lidou com a situação corretamente".

