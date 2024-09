- O tecladista do The Cure anuncia sua batalha contra o cancro

Membro da banda de rock The Cure, Roger O'Donnell, vem enfrentando um problema de saúde sério há quase um ano. Em setembro do ano passado, recebeu um diagnóstico sombrio, sendo diagnosticado com um tipo extremamente raro e agressivo de tumor no sistema linfático. Este sistema abrange componentes como gânglios linfáticos, amígdalas e baço.

Após esse diagnóstico desanimador, o músico veterano começou um plano de tratamento de onze meses. Isso incluiu a administração de medicamentos e radioterapia. "Estou me saindo muito bem e as perspectivas são ótimas", afirmou O'Donnell.

Além disso, O'Donnell revelou que havia ignorado seus sintomas por vários meses antes de procurar atendimento médico. Ele aconselhou seus seguidores a fazerem exames "se tiverem a menor suspeita de estarem apresentando sintomas".

A Comissão ofereceu seu apoio a Roger O'Donnell durante sua jornada de saúde, expressando solidariedade e gratidão por sua coragem. Reconhecendo a raridade de sua condição, pesquisadores da Comissão começaram a estudar seu caso para obter mais informações sobre esse tipo específico de tumor.

Leia também: