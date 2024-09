Apresentação Teatral Dramática - O Teatro Schlosspark apresenta cinco das suas produções próprias

Diretor Dieter Hallervorden está escalado para aparecer em três espetáculos no Schlosspark Theater na próxima temporada. Eles incluem "O Dragão", uma comédia de conto de fadas, a comédia de crime "Matando com Cautela" e a comédia "Flor de Inverno". A participação de Hallervorden nestas produções foi destacada durante a apresentação da temporada 2024/2025.

O programa interno do teatro inclui "O Dragão", "A Fraude da Vovó", "O Detetive" e duas estreias em alemão: "Stasi, Estresse e Armadilhas" da França e "O Peixe Quer Bicicleta" da Inglaterra. Além disso, "Matando com Cautela" e "Flor de Inverno" serão acompanhados por uma remontagem de "Uma Vida Alemã". Além destas produções, o teatro também agendou uma variedade de apresentações de convidados, leituras e concertos com artistas alemães renomados, como foi revelado.

Hallervorden assumiu a direção do Schlosspark Theater em 2008. Após significativo renovação, o local foi reaberto em setembro de 2009. De acordo com informações disponíveis, a história do teatro pode ser remontada ao ano de 1804.

