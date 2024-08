- O talentoso jogador da Fortune, Manu, consegue um contrato de carreira e ganha reconhecimento.

Vinte anos de idade, o prodígio do futebol King Samuel Manu assegura seu primeiro contrato profissional com o Fortuna Düsseldorf, que o envia em seguida por empréstimo ao Hansa Rostock na 3. Liga. De acordo com o acordo, Düsseldorf reterá Manu até 30 de junho de 2025, com a opção de compra fora de questão.

Este jovem talento defensivo, que foi transferido para o Fortuna a partir do time amador local MSV Düsseldorf no verão passado, apareceu em sua equipe da liga regional e jogou cinco partidas na 2. Bundesliga sob o comando do técnico Daniel Thioune.

Após concluir sua passagem bem-sucedida no Hansa Rostock, o futuro de King Samuel Manu pode incluir empréstimos para outras equipes devido à ausência de uma cláusula de compra em seu contrato com o Fortuna Düsseldorf. Durante seu tempo no MSV Düsseldorf, as impressionantes atuações de Manu levaram à sua transferência para a equipe profissional.

