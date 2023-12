O taco do Jackie Robinson All-Star Game é vendido por 1,08 milhões de dólares

Robinson, que quebrou a barreira da cor na Major League Baseball (MLB) em 1947, jogou o Mid-Summer Classic no seu parque de origem, o Ebbetts Field em Brooklyn, no mesmo ano em que ganhou o prémio de Jogador Mais Valioso da Liga Nacional.

O taco foi um dos dois feitos para Robinson para o jogo, segundo Goldin, e mostra "uso ligeiro no jogo".

Um porta-voz do leiloeiro disse que não podia fornecer a identidade do comprador.

"O taco está nos arquivos da família Robinson desde o dia em que foi utilizado pela primeira vez por Jackie e garanto que é 100% autêntico", afirmou a viúva de Robinson, Rachel, numa declaração fornecida por Goldin. O taco já tinha sido pendurado na casa da família Robinson.

Embora a sua venda de sete dígitos o coloque entre as peças mais caras de memorabilia desportiva, o taco de basebol mais caro alguma vez vendido em leilão continua a ser o utilizado por Babe Ruth para bater o primeiro home run no Yankee Stadium em 1923, de acordo com o Guinness Book of World Records.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com