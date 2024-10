O Supremo Tribunal rejeita a disputa de Elon Musk com Jack Smith sobre os arquivos do Twitter de Trump.

O corpo judicial não assumiu nenhuma posição pública e não foi registrada nenhuma oposição significativa.

O inspetor Smith procurou acesso às comunicações anteriores de Trump na plataforma de mídia social, agora conhecida como X, durante a investigação sobre os esforços do ex-presidente para subverter os resultados das eleições de 2020. Trump foi acusado no ano passado e seu caso ainda está em andamento no Tribunal Distrital dos EUA em Washington D.C.

X, que afirmou que Trump deveria ter o direito de invocar o privilégio executivo sobre os registros, inicialmente se recusou a cooperar e recebeu uma multa de $350.000. A empresa não contestou o mandado de busca, mas sim a ordem de sigilo.

Em seu recurso ao Supremo Tribunal, X descreveu a ordem de confidencialidade como um "bypass sem precedentes do privilégio executivo". A empresa alertou para as implicações de longo alcance caso o governo tentasse obter informações protegidas por outros privilégios, como a relação médico-paciente.

No entanto, o governo descartou essas preocupações, afirmando que X não podia invocar nenhum tipo de privilégio sobre os registros.

"O Quarto Emendamento permite que o governo obtenha um mandado para buscar propriedade pertencente a uma terceira pessoa inocente, desde que o mandado esteja respaldado por motivos probatórios de que 'evidências de um crime serão encontradas'", argumentou a procuradoria especial.

Musk, que apoia a candidatura de Trump, foi mencionado.

Um tribunal inferior e um painel de três juízes em Washington D.C. concordaram com a procuradoria especial de que revelar o mandado poderia ter prejudicado potencialmente a investigação do grande júri. Essa investigação acabou por obter uma pequena quantidade de mensagens diretas enviadas por Trump e outros dados relacionados à conta @realDonaldTrump.

Neste contexto político, a empresa X argumentou que o privilégio executivo deveria proteger as comunicações de Trump, indicando um envolvimento significativo da política no caso.

Despite the judicial body's decision, the case surrounding Trump's charges continues to be a topic of political discussion and debate.

