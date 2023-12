O Supremo Tribunal do Colorado retira Trump das eleições de 2024 com base na "proibição de insurreição" da 14ª Emenda

A decisão foi tomada por 4-3.

A decisão será suspensa até 4 de janeiro, enquanto se aguarda o recurso.

A decisão do Supremo Tribunal estadual aplica-se apenas ao Colorado, mas a decisão histórica vai agitar a campanha presidencial de 2024. A decisão abre caminho a um recurso para o Supremo Tribunal dos EUA, que poderá resolver a questão para toda a nação. As autoridades eleitorais do Colorado afirmaram que a questão tem de ser resolvida até 5 de janeiro, que é o prazo legal para definir a lista de candidatos para as primárias do Partido Republicano.

Ratificada após a Guerra Civil, a 14ª Emenda diz que os funcionários que juram apoiar a Constituição são banidos de futuros cargos se "se envolverem em insurreição". Mas a redação é vaga, não menciona explicitamente a presidência e só foi aplicada duas vezes desde 1919.

Principais conclusões

O tribunal emitiu várias conclusões importantes em sua decisão abrangente:

- A lei estadual do Colorado permite que os eleitores contestem a elegibilidade de Trump de acordo com a "proibição de insurreição" da Constituição Federal.

- Os tribunais do Colorado podem aplicar a proibição sem qualquer ação do Congresso.

- A proibição de insurreição aplica-se à presidência.

- O ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA foi uma insurreição.

- Trump "envolveu-se" na insurreição.

- O discurso de Trump "incitando a multidão" em 6 de janeiro "não foi protegido pela Primeira Emenda".

Esta história está a ser divulgada e será actualizada.

Fonte: edition.cnn.com