- O Supremamente Influente Ensaios de Acessórios de Bouquet de Casamento

Sete indivíduos comparecerão perante o Tribunal Regional de Düsseldorf nesta sexta-feira (às 10:00), acusados de envolvimento em uma procissão de casamento caótica que ocorreu na rodovia A3 há cinco anos. Este evento, conhecido como a "procissão de casamento épica", deixou uma marca duradoura.

Membros de uma celebração de casamento são acusados de parar o trânsito na A3 perto de Ratingen em 22 de março de 2019, enquanto se dirigiam para Colônia. Procedentes de Neukirchen-Vluyn e Kamp-Lintfort, o grupo incluía o noivo de 37 anos. A acusação de Düsseldorf apresentou queixas contra os homens, com idades entre 30 e 41 anos, por obstrução coletiva.

De acordo com as acusações, esses homens supostamente bloquearam todas as faixas e acostamentos da rodovia usando vários veículos de luxo e outros automóveis, resultando em um engarrafamento extensivo. Um veículo é dito ter sido colocado atravessado em uma faixa, enquanto outro girava em círculos na frente do veículo da noiva, deixando uma marca de derrapagem circular ("rosquinha") no asfalto.

Um participante é relatado como tendo disparado uma arma para o ar durante a confusão. O homem de 37 anos está sendo acusado de violar a Lei de Armas. Um homem de 30 anos é acusado de dirigir sem carteira.

O Tribunal Regional enviou o caso de volta ao Tribunal Regional. A acusação é apoiada por numerosos depoimentos de testemunhas, além de fotos e vídeos do bloqueio da rodovia, que os acusados são alegados terem capturado no dia do incidente. O julgamento foi adiado várias vezes.

A celebração do casamento ocorreu em Colônia, onde o noivo residia. Durante a procissão em direção a Colônia, o grupo encontrou problemas na rodovia A3 perto de Ratingen.

