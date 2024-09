O supervisor anterior visita a empresa Nike

Nike está mexendo nas coisas com um novo chefe, trazendo de volta uma mão velha e confiável de dentro da empresa. O gigante dos tênis, envolvido em uma batalha acirrada com a Adidas, está prestes a receber de volta o executivo veterano Elliott Hill como seu novo CEO, sucedendo John Donahoe. Hill passou mais de três décadas na potência de vestuário esportivo dos EUA, subindo na hierarquia a partir de posições de liderança na Europa e na América do Norte antes de se aposentar em 2020.

O atual CEO, Donahoe, que assumiu o comando no início de 2020 após sua passagem liderando a plataforma de comércio da eBay, permanecerá a bordo como consultor até o final de janeiro para ajudar na transição. A estratégia de Donahoe incluiu um esforço em direção às vendas diretas, que resultou em algum espaço nas prateleiras sendo compartilhado com a mercadoria dos concorrentes.

A Nike está lutando contra uma forte competição, especialmente no mercado dos EUA, onde marcas mais novas, descoladas e tendências, como a Hoka da Deckers e a On, endossada pelo tenista suíço Roger Federer, deixaram sua marca. Também enfrenta um desafio difícil contra os populares modelos retrô da Adidas, como "Samba" e "Gazelle", que ajudaram a virar a página na divisão tumultuada da marca alemã com o rapper-produtor escandaloso "Ye" (Kanye West). Os analistas sugerem que pode levar algum tempo para a Nike renovar sua demanda à medida que produtos inovadores e novas linhas levam tempo para se desenvolver.

Um Começo Fresco com Conhecimento Interno

O novo CEO também terá a tarefa de acalmar algumas águas e reacender relacionamentos com parceiros, de acordo com David Swartz, analista sênior da Morningstar Research. Devido a algumas perdas de clientes e produtos descontinuados ao longo dos anos, alguns lojistas de sapatos nutriam algum ressentimento, Swartz observou. No entanto, ele considera a mudança um passo positivo. "Parece que a Nike quer trazer alguém com experiência ampla e uma compreensão íntima de seus problemas, ao contrário de John Donahoe, que entrou na indústria sem esse histórico", disse Swartz.

Jessica Ramirez, da Jane Hali & Associates, compartilha os sentimentos de Swartz, vendo a mudança de liderança como um indicador positivo. Hill, que começou sua carreira na Nike como estagiário em 1988 e ocupou 19 diferentes cargos dentro da empresa antes de sua aposentadoria, tem uma ligação profunda com a marca.

O retorno de Elliott Hill ao cargo de CEO nos lembra o ex-CEO da Disney, Bob Iger, que voltou da aposentadoria em 2022 para suceder seu sucessor, o que resultou em um aumento no valor das ações da Disney. Após o anúncio da nomeação de Hill, as ações da Nike subiram 8% no after-hours trading.

Os desafios econômicos enfrentados pela Nike, incluindo a competição de marcas mais novas e a necessidade de renovar a demanda por produtos inovadores, tornam o retorno de Elliott Hill como CEO uma jogada estratégica para a economia da empresa. Com sua ampla experiência e ligação profunda com a marca, a nomeação de Hill é esperada para ajudar a fortalecer os relacionamentos com os parceiros e potencialmente impulsionar o desempenho financeiro da Nike.

