O super PAC Pro-DeSantis cancela a compra de anúncios televisivos no Iowa e em New Hampshire, concentrando-se no jogo no terreno

De acordo com os dados da AdImpact, a Never Back Down cortou, na sexta-feira, cerca de 2,5 milhões de dólares em futuras reservas de anúncios que tinha feito nos dois estados e em alguns mercados mediáticos nacionais - o mais recente sinal dos aliados de DeSantis a lutarem para ganhar força nas últimas semanas antes do início da votação nas caucuses de Iowa, a 15 de janeiro.

Há semanas que um outro grupo externo que apoia a candidatura de DeSantis, o Fight Right, tem vindo a concentrar a sua atenção em anúncios televisivos com o objetivo de dar ao governador da Florida um impulso na sua tentativa de reduzir a diferença em relação ao primeiro classificado e antigo Presidente Donald Trump - ao mesmo tempo que procura afastar a ameaça crescente da antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

Um spot de 30 segundos da Fight Right vai atrás do historial de Haley em relação à China, concluindo: "Não podemos confiar na Tricky Nikki".

Mas a decisão do Never Back Down de retirar a sua publicidade televisiva sublinha os desafios que DeSantis enfrenta.

O presidente do grupo, Scott Wagner, reconheceu a mudança em um comunicado na sexta-feira, ao mesmo tempo em que observou que o Fight Right estará exibindo anúncios em seu lugar.

"Never Back Down está concentrado a laser na sua missão principal - dirigir a mais avançada operação de base e de caucus político nesta corrida e ajudar a entregar a nomeação do Partido Republicano ao Governador DeSantis, que irá libertar a América das políticas desastrosas da esquerda. Estamos entusiasmados por ter a Fight Right e outros a cobrir o ar para o Governador DeSantis enquanto trabalhamos o jogo de base em Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e mais além", disse Wagner.

A última mudança ocorre depois que o Never Back Down passou por várias semanas de turbulência, incluindo a saída de altos funcionários e críticas contínuas à sua gestão de recursos.

Como a CNN noticiou no início do mês, as iniciais do grupo se tornaram uma espécie de piada em Iowa.

"O que significa NBD, No Big Deal?", disse um funcionário republicano de longa data no Iowa.

O Never Back Down, que foi formado antes de DeSantis entrar na corrida à Casa Branca em maio, recebeu dezenas de milhões em fundos que o candidato tinha acumulado enquanto governador da Florida, e gastou mais de 40 milhões de dólares em publicidade até agora. O grupo também gastou milhões a fornecer infra-estruturas críticas de campanha para DeSantis, organizando comícios, câmaras municipais e visitas de autocarro nos primeiros estados de votação.

Entretanto, surgiram também outros grupos externos pró-DeSantis. O Fight Right, que começou a gastar milhões em publicidade adicional a favor de DeSantis, foi criado depois de o governador ter manifestado o seu desagrado com os anúncios do Never Back Down no Iowa.

Outro novo grupo pró-DeSantis, o Good Fight, foi formado apenas esta semana, de acordo com os registos da Comissão Eleitoral Federal, e já começou a fazer novas reservas de anúncios, totalizando cerca de 276.000 dólares até agora, para o Iowa.

