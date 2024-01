O Sul está de novo na mira do tempo severo, uma vez que a ameaça de granizo e tornados continua durante vários dias

De acordo com o Storm Prediction Center, existe um "risco ligeiro" de tempo severo de nível 2 em 5 para partes da Costa do Golfo, da costa sudeste e do centro-sul, com cidades como Jacksonville, Florida, Memphis, Tennessee e Orlando, Florida, incluídas na área de risco.

As principais ameaças de mau tempo para a noite de quinta-feira são ventos prejudiciais, granizo e tornados isolados.

Uma dúzia de casas foram destruídas e cerca de 20 outras ficaram danificadas depois de um tornado ter aterrado na quinta-feira à noite perto de Hosford, na Florida, de acordo com o diretor da Liberty County Emergency Management. Hosford fica a cerca de 30 quilómetros a oeste de Tallahassee.

Numa chamada telefónica para a CNN, a directora Rhonda Lewis disse que todas as pessoas foram contabilizadas, depois de uma ter ficado presa, e que não foram registados feridos.

Existe um nível mais alargado de 1 em 5 de "risco marginal" de mau tempo que inclui quase 20 milhões de pessoas de áreas do Arkansas à Florida. Esta área inclui cidades como Tampa, na Flórida, e Birmingham, no Alabama.

Há também uma ameaça de inundações repentinas em toda a Costa do Golfo, desde o sudeste da Louisiana até ao Panhandle da Florida. Locais como Nova Orleães, Mobile, Alabama, e Pensacola, Florida, poderão registar chuvas torrenciais que poderão levar a inundações repentinas.

"É possível que chova mais de 3 a 6 polegadas em locais isolados", disse o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Nova Orleans.

Outra ronda de mau tempo na sexta-feira em Dallas

Na sexta-feira, o tempo severo voltará a atacar com outro sistema de tempestades a deslocar-se pelo Sul. Mais de 50 milhões de pessoas estarão sob a ameaça de tempestades, incluindo granizo gigante e tornados.

Vigilância de tornados vs aviso de tornados

O centro de tempestades emitiu um "risco acrescido" de nível 3 em 5 de tempo severo para partes do leste do Texas, incluindo a área de Dallas.

"Terminaremos a semana com outra ronda de aguaceiros e tempestades à medida que um sistema forte se desloca pela nossa região na sexta-feira", afirmou o gabinete do NWS em Fort Worth, Texas. "O granizo grande a potencialmente muito grande (2+ polegadas) e os ventos prejudiciais serão as principais ameaças, sendo possível a ocorrência de tornados isolados."

Como se forma o granizo

Esta ameaça vem na sequência do mau tempo de quarta-feira à noite que trouxe granizo do tamanho de uma bola de softball para partes do Texas.

Existe um risco mais alargado de tempo severo que se estende desde partes do sul de Oklahoma até ao sul do Texas. Cidades como Houston, San Antonio e Austin estão incluídas neste nível 2 de 5 de "risco ligeiro" de tempo severo.

Esta área também terá uma ameaça significativa de granizo, alguns potencialmente até 2 polegadas de diâmetro, bem como ventos prejudiciais.

Além disso, duas áreas de nível 1 em 5 de "risco marginal" de tempo severo afectarão cerca de 40 milhões de pessoas em partes do Sul na sexta-feira. Uma área vai do sul de Oklahoma ao sul do Texas. A outra área abrange grande parte do sudeste e inclui cidades como Miami, Jacksonville, Flórida, Raleigh, Carolina do Norte e Charlotte, Carolina do Norte.

Juntamente com a ameaça de trovoadas dispersas, as chuvas muito fortes e as inundações repentinas serão uma preocupação.

"São esperados totais de precipitação de tempestade de três dias de 1 a 3 polegadas com quantidades localmente mais altas de 3 a 6 polegadas possíveis, a maioria das quais ajudará as actuais condições de seca em NE FL / SE GA, mas provavelmente produzirá algumas condições temporárias de inundações localizadas e possíveis subidas significativas de rios em algumas bacias ", disse o escritório do NWS em Jacksonville, Flórida.

No sábado, a maior parte do tempo severo estará a diminuir. No entanto, um nível 1 em 5, "risco marginal" de tempo severo, permanecerá ao longo da Costa do Golfo.

Embora ainda haja alguma incerteza na previsão, locais como Nova Orleães, Montgomery, Alabama e Tallahassee, Florida, poderão registar ventos prejudiciais, granizo e até um tornado isolado.

