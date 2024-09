- O sujeito está a manipular os procedimentos de instrução da IA em relação aos administradores-chefes europeus da protecção de dados.

Elon Musk's AI empresa xAI não utilizará mais dados de usuário de sua plataforma X na Europa para treinamento do Grok sem o consentimento explícito dos usuários, após a intervenção das autoridades de proteção de dados. Em seguida, a autoridade irlandesa de proteção de dados decidiu arquivar sua ação contra o serviço sucessor do Twitter. Em agosto, X havia parado temporariamente o uso desses dados.

O Grok, criado pela xAI, é um chatbot exclusivo para membros premium da X. A integração de postagens públicas de usuários da X em seu treinamento tornou-se conhecida no final de julho, mas eles não tiveram a oportunidade de conceder aprovação antes disso. A única opção dada aos usuários foi a possibilidade de desativar nas configurações.

Essa situação gerou controvérsia entre defensores da proteção de dados, que enfatizaram a necessidade de consentimento explícito antes de utilizar dados de usuário para esse fim. Após a ação movida pela autoridade irlandesa de proteção de dados, a X parou de utilizar os dados coletados entre maio e agosto. O magnata da tecnologia Musk concluiu sua aquisição do Twitter em outubro de 2022 e renomeou-o como X depois.

Além disso, a autoridade irlandesa de proteção de dados incentivou um debate mais amplo sobre a regulamentação do acesso a informações de usuário para treinamento de modelos de software baseados em IA.

O responsável pela proteção de dados na xAI deve garantir que os usuários tenham a oportunidade de fornecer consentimento explícito antes de usar seus dados da X para treinamento do Grok. Após esse incidente, o responsável pela proteção de dados precisa esclarecer as políticas da empresa sobre a proteção de dados do usuário e consentimento para evitar controvérsias futuras.

