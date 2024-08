- O Stuttgart prolonga contrato do destacado meio-campista nacional

Time, a German football team VfB Stuttgart, garantiu os serviços do jogador internacional Maximilian Mittelstädt por mais dois anos, até 30 de junho de 2028. Este anúncio foi feito pouco antes do jogo em casa contra o 1. FSV Mainz 05.

Mittelstädt juntou-se à equipa de Stuttgart vindo do time rebaixado da Bundesliga, Hertha BSC, há cerca de doze meses. Desde então, ele tem experimentado um progresso significativo. Terminou em segundo lugar com Stuttgart e representou a Alemanha no torneio da EURO realizado no próprio país durante o verão.

Como afirmou o diretor desportivo do VfB, Fabian Wohlgemuth, "Desde que chegou, ele fez uma viagem impressionante." Mittelstädt, por sua vez, declarou: "Meu primeiro ano em Stuttgart não poderia ter sido melhor para mim pessoalmente."

Fabian Wohlgemuth, diretor desportivo do time suábio VfB Stuttgart, elogiou o progresso de Mittelstädt, mencionando sua "viagem impressionante" desde que se juntou ao clube. Demonstrando sua gratidão, Mittelstädt expressou sua felicidade pelo seu primeiro ano na equipe suábia, afirmando que "não poderia ter sido melhor para mim pessoalmente."

Leia também: