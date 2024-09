O SSC do Nápoles busca a eliminação do melhor futebolista africano do ano

Antigamente em alta como artilheiro do Napoli na temporada 2022/2023, o desempenho de Victor Osimhen caiu após a conquista do título da Serie A. Agora, o atacante nigeriano encontra-se em Istambul, residindo temporariamente no Galatasaray.

De uma possível venda a um empréstimo temporário: o atacante nigeriano Victor Osimhen, que já foi destaque, agora se juntou ao Galatasaray de Istambul temporariamente, encerrando uma prolongada negociação de transferência. O Napoli conseguiu economizar cerca de dez milhões de euros em salários anuais para o jogador de 25 anos.

Osimhen, jogador chave na vitória do Napoli no título, havia expressado interesse em se mudar. Possíveis negociações com o Chelsea e o Al-Ahli, na Arábia Saudita, não se concretizaram. O Al-Ahli, treinado pelo alemão Matthias Jaissle, acabou contratando o jogador inglês Ivan Toney, por uma quantia de 42 milhões de euros. Relatos indicam que o Napoli rejeitou a oferta do Al-Ahli por Osimhen, que não foi revelada.

Após uma série de portas fechadas, o técnico Antonio Conte indicou que Osimhen provavelmente não faria parte dos planos do clube no futuro próximo. O Napoli até retirou seu número de camisa. Com a cidade de Diego Maradona parecendo não ser mais uma opção, o destino de Osimhen parecia selado.

Luakku assume o protagonismo

O Napoli já havia garantido os serviços do belga Romelu Luakku para a posição de centroavante. Inicialmente previsto para se juntar após uma possível saída de Osimhen, Luakku se juntou mais cedo quando a janela de transferências fechou. Uma decisão teve que ser tomada, e Luakku foi parte disso. Osimhen, anteriormente uma estrela, se tornou um excedente. Uma mudança para a Turquia, onde a janela de transferências fecha em 13 de setembro, foi uma das poucas opções que poderiam impedi-lo de ficar no banco pelo menos até janeiro.

Osimhen permanece sob contrato com o Napoli até 2026 e, segundo relatos, tem uma cláusula de rescisão de cerca de 130 milhões de euros, o que o tornaria a transferência mais cara do futebol italiano. Cristiano Ronaldo, transferido do Real Madrid para a Juventus Turim em 2018, custou apenas 117 milhões. Luakku, que substituiu Osimhen no Inter Milan em 2021, foi vendido ao Chelsea FC por 113 milhões.

Após uma temporada 2023/24 abaixo do esperado, nenhum clube aproveitou a cláusula de rescisão de Osimhen. Relatos indicam que o Napoli solicitou metade desse valor, mas não encontrou interessados. A situação atual do Melhor Jogador Africano do Ano de 2023 viu-o rumar diretamente para o Bósforo, onde foi calorosamente recebido pelos torcedores do Gala como a nova divindade do futebol na Süper Lig.

