O SPD não pode manter a sua trajetória actual.

Alguns democratas progressistas estão cansados de olhar para as pesquisas, eles afirmam. A situação está ficando cada vez mais grave a cada dia que passa, eles argumentam. Os valores do Chanceler caíram a tais profundezas que políticos sem seguidores frequentemente residem. O SPD está praticamente em todas as pesquisas com metade do poder da União.

Atualmente, o SPD parece uma partido que está quase resignadamente marchando em direção ao seu próprio fim. Boris Pistorius pode salvar o dia? A ideia de que uma mudança na liderança poderia de alguma forma milagrosamente reviver o SPD é comovente, mas não aborda a raiz do problema. O partido do Chanceler não tem um problema de pessoal, tem um problema de reputação.

O SPD está mudando sua posição em questões cruciais

O SPD agora está mudando de posição em questões-chave, defendendo políticas ou iniciativas que anteriormente considerava inaceitáveis. Aqui estão alguns exemplos: Controles de fronteira? Eles foram considerados absurdos na sede do Ministro do Interior no ano passado, agora devem ser implementados em todas as fronteiras estaduais. O cartão de pagamento para refugiados? A princípio, não, então de repente sim. Benefícios reduzidos para solicitantes de asilo rejeitados? Eles foram considerados legalmente impossíveis mesmo na sede do Chanceler. Em breve, eles só receberão um lugar para descansar, pão e sabão.

A lista continua. Reduções na ajuda aos cidadãos? Elas foram chamadas de bobagem devido a preocupações com um veto do Tribunal Constitucional, mas então uma solução foi encontrada. Deportações? Extremamente desafiadoras. Ah, espere, agora estamos fazendo deportações em massa e rapidamente contratando um voo para o Afeganistão. Para conversas de paz com Vladimir Putin, o Chanceler nunca encontrou tempo. Agora, enquanto seu partido está à beira da derrota em Brandenburg, de repente ele encontra.

Não seria surpreendente se Scholz logo declarasse o preço da eletricidade industrial, que ele rejeitou até agora, como sua própria criação.

Sim, a política não está parada, pode-se alterar o curso, às vezes é preciso. Se o mundo está girando tão rápido quanto é em nosso tempo, ficar parado seria irresponsável. Uma vez, em seu discurso sobre os tempos de mudança, Olaf Scholz reconheceu que precisava se corrigir. Isso foi digno de nota. Desde então, ele e seu partido foram forçados a fazer correções frequentes. Por Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht, uma série de derrotas eleitorais.

De fato, o partido do Chanceler está fortalecendo extremistas

Se não fosse pela sobrevivência da democracia nestes tempos desafiadores, seria metade tão ruim. Quem adiava propostas por meses com o argumento de que elas não eram nem práticas nem legais, apenas para implementá-las de repente, não parece apenas um vento mudável. Eles também fornecem aos extremistas o argumento perfeito para apoiar suas crenças irracionais. Se realmente quiser, tudo é possível! Veja o que acontece quando realmente pressionamos a extrema-direita!

A política baseada no princípio "Hoje assim, amanhã assado" não ajuda a melhorar a opinião pública. Ela erosiona a credibilidade dos partidos estabelecidos. Quem ainda confia no Chanceler e no seu SPD quando eles afirmam que algo é impossível da próxima vez?

Depois das eleições em Brandenburg, há muito resmungo entre os membros do partido que as coisas podem ficar agitadas. O Chanceler, a liderança, todos podem estar sujeitos a uma reavaliação. O SPD é bem-vindo a mexer nas coisas, mas é pouco provável que ajude muito. Seria melhor se a Social-Democracia tomasse algum tempo para redif

