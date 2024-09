O SPD e o FDP estão envolvidos em uma disputa sobre as respostas ao COVID-19.

A questão de como lidar com a responsabilidade pela política do coronavírus causou uma divisão, especialmente entre o FDP e o SPD. O FDP defende a criação de uma comissão de inquérito ou comitê parlamentar, enquanto o SPD prefere a formação de um conselho de cidadãos. Em vez de uma resolução, há críticas.

De acordo com o responsável pelo negócio parlamentar do FDP, Stephan Thomae, o partido não apoiará a proposta do SPD para um conselho de cidadãos. Ele o chama de "pseudo-iluminação" e acusa o SPD de não ter interesse genuíno em esclarecimentos.

Por outro lado, a vice-líder da fração do SPD, Dagmar Schmidt, disse a associados da Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) que ainda não foi alcançada a consenso do FDP para uma avaliação abrangente e duradoura da pandemia de coronavírus, como desejado pelo SPD. Ela alega que o FDP tem sido não cooperativo.

Seleção aleatória ou escolha?

Inicialmente, o SPD sugeriu um conselho de cidadãos, modelando um primeiro corpo parlamentar com membros selecionados aleatoriamente que fazem recomendações sobre a política de nutrição. No entanto, o FDP propõe uma comissão de inquérito com parlamentares e especialistas.

Thomae destacou que um processamento apenas da sociedade da pandemia de coronavírus através de um conselho de cidadãos, como defendido pelo SPD, é inadequado. O FDP defende um processamento político e científico abrangente, tendo defendido anteriormente a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eles acreditam que uma comissão de inquérito real envolvendo cientistas é crucial para prevenir a repetição de erros.

O SPD está amenizando suas propostas?

Ao mergulhar nas discussões dentro da coalizão do semáforo, Thomae se referiu a "tentativas de diluir e enfraquecer nossas propostas". Ele sugeriu: "Parece que o SPD não tem interesse genuíno em uma investigação aprofundada".

Os parceiros da coalizão concordaram antes das férias de verão com uma revisão crítica da pandemia. O chanceler Scholz apoiou o formato do conselho de cidadãos. Os Verdes, o terceiro parceiro da coalizão, recentemente demonstraram abertura para ambos, um conselho de cidadãos e uma comissão. Eles mantêm que o objetivo principal é avaliar a política do coronavírus.

A responsabilidade primária pela política do coronavírus cabia ao Ministério Federal da Saúde, liderado pelo político da CDU Jens Spahn durante o surto de pandemia e o aumento inicial na Alemanha. Após as eleições federais de 2021, o político do SPD Karl Lauterbach assumiu o cargo. A direção da política foi ditada pela offices do chanceler Merkel e, mais tarde, pelo chanceler Scholz.

Requerimento de Comissão de Investigação do BSW e AfD

Schmidt expressou o desejo de examinar todos os níveis: federal, estadual e local, bem como envolver cidadãos. Ela acrescentou: "Infelizmente, nossas altas demandas para um processamento sustentável da pandemia não puderam ser atendidas com o FDP".

O deputado do CDU Philipp Amthor viu isso como "outro exemplo da incapacidade e inabilidade da coalizão do semáforo para agir e concordar". O "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) havia pedido uma comissão de inquérito do coronavírus alguns dias antes, com o apoio do AfD.

