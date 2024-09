- O SPD comunica a Gillamoos: "A decisão depende da população do país".

Alexander Schweitzer, Ministro-Presidente da Renânia-Palatinado, emitiu um aviso à CSU, afirmando que eles não criaram a Baviera sozinhos. Ele destacou que o sucesso em uma região é resultado do trabalho coletivo de muitas pessoas. Em suas palavras, "Esta região não saiu da sua cabeça, mas é um privilégio e uma honra guiá-la."

Ronja Endres, presidente estadual do SPD, destacou a importância dos trabalhadores do dia a dia. Ela enfatizou a necessidade de união na sociedade, repetindo constantemente, "Vamos nos unir."

Em relação a assuntos como escolhas pessoais, como identidade de gênero ou preferências alimentares, ela expressou seu cansaço com debates desnecessários. Em suas palavras, "Estamos desperdiçando energia em batalhas sobre escolhas pessoais. Estou cansada dessas discussões falsas."

