- O SPD apresenta relatório relativo ao Northvolt

Após os atualizações da corporação sueca Northvolt, o SPD está planejando iniciar a construção de sua fábrica de baterias em Heide na Comissão de Assuntos Econômicos do parlamento estadual. O economista Kianusch Stender expressou preocupações com os cortes de empregos da Northvolt e incertezas em torno da data de início das operações em Heide. Ele enfatizou a necessidade de os políticos ficarem vigilantes devido à situação difícil da economia da indústria automotiva.

De acordo com Stender, os políticos devem monitorar de perto a situação. Ele afirmou que é essencial garantir que a Northvolt cumpra seu contrato para a implementação do projeto. Não apenas as corporações necessitam de um grau de certeza para sua planejamento.

Decisões no Outono

A Northvolt está considerando fazer alterações no cronograma de construção de sua fábrica no Schleswig-Holstein até o outono. Na segunda-feira, um porta-voz da empresa confirmou seu compromisso com o local. Enquanto isso, a Northvolt anunciou na Suécia que sua primeira prioridade é a produção em massa de células de bateria, além de esforços para reduzir custos e buscar parcerias estratégicas. Como resultado, a força de trabalho será reduzida.

Subsídios

O objetivo é produzir células de bateria para até um milhão de veículos elétricos anualmente em Heide. A construção do projeto de 4,5 bilhões de euros foi anunciada no final de março pelo chanceler Olaf Scholz (SPD) e pelo ministro federal da Economia, Robert Habeck (Verdes).

A fábrica é projetada para gerar 3.000 empregos. Os governos federal e estadual estão investindo cerca de 700 milhões de euros na fábrica de baterias. Além disso, há uma chance de outros 202 milhões de euros em garantias, sujeitas à aprovação.

Diante das mudanças propostas pela Northvolt no cronograma de construção e nos cortes de empregos, o seguinte será adicionado às discussões na Comissão de Assuntos Econômicos: uma análise detalhada do cumprimento da Northvolt de suas obrigações contratuais, bem como medidas para proteger o potencial de criação de empregos do projeto.

Dadas as incertezas em torno do projeto da Northvolt e o papel crítico da economia da indústria automotiva, seria prudente considerar ainda mais as condições de subsídio e sua influência na estabilidade do projeto e na criação esperada de empregos.

Leia também: