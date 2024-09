- O som está a emanar do interior da pera.

Thomas Müller prefere se concentrar nos eventos atuais em vez de conquistas passadas após sua 710ª partida pelo FC Bayern Munich, conquistando assim o título de jogador com mais partidas pela equipe. Com 34 anos, o jogador continua tendo ambições como futebolista profissional e ficou encantado ao falar sobre seu gol marcante durante a vitória por 2-0 contra o SC Freiburg - seu 150º gol em 475 partidas na Bundesliga. "Recordes não são muito importantes para mim", declarou.

Ao jogar 710 partidas pelo Bayern, Müller superou Maier por um jogo

"O sentimento de marcar um gol assim é incrível", disse Müller, lembrando de sua manobra habilidosa com a perna direita antes de executar uma finta astuta e finalizar com a esquerda. "Deixa você tonto, desregula seus hormônios. Foi uma exibição impressionante de técnica." Ele logo colocou esse gol entre seus dez melhores.

Após o jogo, os companheiros de Müller no vestiário do Bayern comemoraram sua atuação com três balões vermelhos marcados com 710. Com sua partida contra Freiburg, ele ultrapassou o lendário goleiro Sepp Maier (709 jogos). "Thomas Müller é uma lenda. Ele pertence à mesma liga que Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß e outros grandes", afirmou o diretor esportivo Max Eberl.

Kimmich acha que 710 jogos é "um número significativo"

O companheiro de equipe Joshua Kimmich ficou inicialmente impressionado com os 710 jogos profissionais de Müller. "Acho que isso é um número considerável, especialmente quando você está ativamente envolvido e entende os desafios de jogar 50 jogos por temporada. Isso é impressionante, e ele conseguiu fazer isso por um único clube!"

Após o jogo, os torcedores do Bayern no setor sul da Allianz Arena expressaram seu amor por Müller com uma faixa: "710 vezes 100% pelo FC Bayern, e não há fim à vista. Obrigado, Chapeau, e continue assim - Thomas."

O contrato de Müller termina nesta temporada, mas ele está tranquilo e satisfeito com sua forma física. Mesmo aos 34 anos, ele deseja melhorar ainda mais. "Estou sempre aprendendo, mesmo com meu corpo envelhecendo. Me sinto ótimo e não vejo um fim ainda", compartilhou.

Escolhendo lazer em vez de jogos internacionais

"Todo mundo quer uma vaga no time titular", reconheceu Müller. "Meu objetivo é mostrar meu valor ao técnico e me apresentar como uma opção sensata." No entanto, ele também deu apoio ao técnico do Bayern, Vincent Kompany: "É difícil para o técnico escolher entre nosso ataque no momento."

Em vez de torneios internacionais, Müller agora deseja um descanso de duas semanas após sua saída da seleção nacional. "Estou feliz por ter essa oportunidade de relaxar. Depois, estarei pronto para voltar ao FC Bayern com renovada energia."

