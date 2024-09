O som de um desfecho ecoa das férias de verão

Revisitando Hip-Hop e Rap, misturado com uma investigação de assassinato, pode parecer maçante à primeira vista. No entanto, é bastante envolvente - não devido ao assassinato.

O inspetor Eisner (Harald Krassnitzer) passou pouco tempo mergulhando na cena de hip-hop de Viena em 2024, mas sua avaliação é clara e crítica: "Egos inflados, letras misóginas, veículos luxuosos. ultrapassado até a medula." E é verdade, o videoclipe da faixa de Akman 47 (Murat Seven) que Eisner acabou de assistir poderia facilmente ter sido filmado em Berlim durante os anos 2000. No entanto, o gangsta rap não é o fim da linha do gênero, e é exactly isso que o primeiro "Tatort" após as longas férias de verão, intitulado "Deine Mutter", quer transmitir.

Um drama criminal de domingo à noite servindo como uma aula de hip-hop e rap? Uma empreitada arriscada, liderada pela diretora Mirjam Unger e pela roteirista Franziska Pflaum. Mas dá certo, em grande parte devido à sua paixão pelo gênero - Unger passou anos como jornalista musical e co-fundou a popular estação de rádio austríaca FM4 em 1995 - e à inclusão de Aleksandar Simonovski, melhor conhecido como "Yugo" e "Jugo Urdens", que é estabelecido na cena do rap em si. "É autenticamente inegável", diz Yugo sobre o filme em que ele interpreta a vítima Ted Candy. "Pude contribuir com meu conhecimento para quase todos os aspectos."

A história do crime fica aquém

"O Hip-Hop tem um impacto global, com artistas de estilos, atitudes e backgrounds diversos", esclarece Unger. "Em nosso filme, Ted Candy representa o Hip-Hop mainstream como um ícone da cultura pop popular e uma sensação nas redes sociais." Seu contraponto, Akman 47, representa "o veterano do hardcore gangster rap, que atingiu o auge na Alemanha em torno de 2010". E finalmente, há Bashir (Francis Ayozieuwa aka "Frayo 47"), que desempenha um papel mais significativo mais tarde no filme: "Como o outsider, ele pertence à geração mais jovem que defende a autenticidade do old-school e se baseia na verdade bruta do Hip-Hop."

O fato de "Deine Mutter" também poder abordar temas como queer, homofobia e misoginia no rap de uma maneira crível e divertida é um grande feito. Quase faz você esquecer que o filme luta como uma história de crime devido a um ritmo irregular no meio.

