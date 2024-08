- O sol abundante e os níveis de calor elevados resultam num verão excessivamente quente no interior da nação.

Este verão no Sudoeste foi significativamente mais quente do que o habitual, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) com sede em Offenbach. A temperatura média em Baden-Württemberg atingiu 19,1 graus Celsius, cerca de 3 graus acima da média de 1961-1990. Em agosto, especificamente, as temperaturas saltaram 4 graus acima da média.

Estações meteorológicas do DWD na região do Sudoeste registraram vários casos de chuva excessiva, resultando em inundações e encharcamento. Destaca-se as inundações de junho na Allgäu e as inundações de 13 de agosto em Bretten, Bruchsal e Gondelsheim, localizadas no distrito de Karlsruhe.

A Allgäu foi a região mais chuvosa em Baden-Württemberg durante o verão, com precipitação superior a 400 litros por metro quadrado. No entanto, a chuva total do estado ficou ligeiramente abaixo da média de referência de 292 litros por metro quadrado.

Os moradores do Sudoeste desfrutaram de tempo agradável por cerca de 3 meses: com 720 horas de sol, o verão de 2024 ultrapassou a média histórica de 636 horas em uma grande margem.

A temperatura mais baixa do verão registrada no país foi em Baden-Württemberg: na Swabian Alb, em Meßstetten (Zollernalbkreis), as temperaturas caíram para 1,4 graus Celsius durante a "Schafskälte" - uma queda repentina de temperatura no verão - em 12 de junho.

Em toda a Alemanha, a avaliação do verão do DWD concluiu que foi o 28º verão consecutivo quente, com o sul e o leste experimentando calor particularmente intenso. Esses resultados são baseados em dados preliminares analisados das aproximadamente 2.000 estações de medição em toda a Alemanha.

