O sistema judicial turco impõe uma pena de prisão surpreendente de 865 anos a um empreiteiro.

Em fevereiro de 2023, a Turquia treme com perdas e devastação. A 200 km do centro do terremoto, uma casa desaba, matando 96 pessoas. Rápido, a culpa recai sobre o construtor. Ele é julgado por negligência. O veredicto é severo.

Mais de um ano e meio após o terremoto catastrófico no sul da Turquia, um construtor foi condenado a 865 anos de prisão, o que equivale a 62 penas de prisão perpétua. Segundo a Agência Anadolu, esse construtor foi responsabilizado por falhas na construção de uma estrutura em Adana, que desabou em 6 de fevereiro do ano anterior, resultando na morte de 96 pessoas.

O acusado, Hasan Alpargün, foi considerado culpado por "deliberadamente causar a morte ou ferimentos em mais de uma pessoa". Ele foi acusado de desrespeitar os códigos de construção em uma zona sísmica. O construtor inicialmente buscou refúgio em Chipre do Norte, mas se entregou às autoridades uma semana depois. Além disso, outros 34 réus foram condenados a 25 anos cada, segundo a Agência Anadolu, citando o advogado do representante das famílias enlutadas.

Construtor Invoca Aprovação

Durante o julgamento, profissionais testemunharam sobre sérias falhas na construção, incluindo colunas defeituosas e mistura de concreto inadequada. Alpargün negou as acusações, afirmando que a construção foi autorizada pelas autoridades.

Apenas um morador do edifício de 14 andares, construído em 1975, escapou do desabamento. Isso gerou especulações, já que a cidade de Adana fica a pelo menos 200 quilômetros do local do terremoto e não sofreu tremores extremos.

O terremoto devastador na Turquia deixou mais de 53.500 mortos. Na Síria vizinha, quase 6.000 pessoas morreram. Cerca de 200.000 edifícios foram tão severamente danificados que precisaram ser demolidos. A província de Hatay, especialmente sua capital Antakya, foi a mais afetada.

Após o terremoto, mais de 260 pessoas foram detidas na Turquia por envolvimento na construção de estruturas desabadas. Vários julgamentos de construtores acusados começaram desde o início do ano. Alguns suspeitos tentaram fugir.

Apesar do terremoto estar a 200 km de distância, a construção defeituosa do edifício em Adana levou ao seu desabamento, resultando em 96 mortes. Como consequência, o construtor, Hasan Alpargün, foi acusado de desrespeitar os códigos de construção em uma zona sísmica e foi considerado culpado por "deliberadamente causar a morte ou ferimentos em mais de uma pessoa".

