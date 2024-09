O sistema judicial sul-coreano prendeu um oficial de alto escalão da polícia na penitenciária, marcando o primeiro condenado de alto escalão pelo desastre do Halloween.

Cerca de 160 pessoas perderam a vida em uma confusão de multidão no distrito de vida noturna de Itaewon, em 29 de outubro daquele ano, marcando um dos desastres mais fatais da Coreia do Sul e deixando o país em choque.

O ex-chefe da estação de polícia de Yongsan, Lee Im-jae, que supervisionava a segurança em Itaewon, é um dos vários oficiais sendo processados por não ter preparado adequadamente para a multidão do Halloween.

O Tribunal Ocidental de Seul declarou na segunda-feira que encontrou Lee e outros dois ex-oficiais de polícia de Yongsan culpados de negligência, resultando em mortes e ferimentos, apesar de indicações evidentes de que o risco de vítimas em massa era iminente.

Lee também foi considerado culpado por medidas insuficientes de controle de multidão e por não enviar oficiais de inteligência ao local. O tribunal também o considerou lento na resposta ao desastre. Ele foi absolvido de perjúrio.

Ele é o oficial de polícia de mais alto escalão da Coreia do Sul a ser condenado, após uma sentença de prisão de 18 meses para um oficial de inteligência por destruir provas anteriormente neste ano e penas mais leves e suspensas para seus subordinados por cargos semelhantes.

Em janeiro, o ex-chefe de polícia de Seul foi indiciado por negligência em conexão com o desastre. Ele atualmente está sendo julgado, aguardando um veredicto.

Itaewon, conhecido por seus populares restaurantes e bares, vinha sediando celebrações do Halloween há anos.

De acordo com os registros de chamadas de emergência da polícia do dia do incidente, Numerous calls were made about overcrowding as early as four hours before the situation deteriorated significantly.

Four police dispatches were sent to Itaewon. However, the crowds had already swelled, and the streets became so congested that partygoers were unable to move.

Some individuals slipped beneath others, unable to breathe. Most of those who lost their lives that night were young South Koreans – primarily in their teens and early 20s.

Public anger turned toward South Korean President Yoon Suk Yeol and his administration at the time, with critics condemning the lack of accountability.

Last year, the Seoul Metropolitan Government announced numerous new safety measures "to guarantee a safe Halloween," including the installation of a new CCTV system to monitor crowd numbers.

Other parts of Asia also took steps to learn from Seoul's mistake and prevent a repeat of the tragedy.

In Japan, authorities urged young people to avoid popular areas in the nightlife district of Shibuya, a popular gathering spot on Halloween night, last year.

In the city of Guangzhou in southeastern China, officials banned "scary makeup and dressing" on trains to "preempt any potential panic" on the metro service.

The world was shocked by South Korea's catastrophe in Itaewon, with Asia paying close attention to the measures implemented to prevent similar incidents.

Despite warnings of overcrowding and imminent risks, former Yongsan police chief Lee Im-jae and his colleagues were found guilty of negligence, contributing to fatalities and injuries during Halloween celebrations in Itaewon.

