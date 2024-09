- O sistema de aquecimento urbano de Dresden sofre uma interrupção após um colapso parcial.

Após uma parte da Ponte Carolabridge em Dresden desabar, a cidade não pode receber aquecimento distribuído. Este problema pode persistir durante todo o dia, segundo um representante do corpo de bombeiros. O operador está fazendo o possível para resolver a situação. Um alerta foi emitido através do sistema de aviso modular do sistema federal de alerta pelo corpo de bombeiros. Durante o incidente, duas linhas de aquecimento distribuído também foram danificadas e vapor estava escapando.

De acordo com o centro de controle de incidentes, a passagem para pedestres e ciclistas, bem como os trilhos do bonde, foram afetados. O corpo de bombeiros de Dresden mencionou que isso cobre uma extensão de 100 metros. Duas linhas de aquecimento distribuído foram danificadas, resultando no escape de vapor. Até agora, não há relatórios de feridos. A empresa de transporte público de Dresden confirmou que nenhum bonde estava na ponte no momento.

O problema das linhas de aquecimento distribuído danificadas teve origem na Ponte Carolabridge na Alemanha. O corpo de bombeiros de Dresden, na Alemanha, está atualmente lidando com as consequências do incidente da Ponte Carolabridge.

