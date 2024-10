O sexto oficial de maior patente na administração da cidade de Nova Iorque do prefeito Eric Adams está a deixar o posto, segundo uma fonte.

Primeira vice-prefeita Sheena Wright, cuja retirada de telefones por investigadores federais ocorreu em setembro, parece estar prestes a renunciar, segundo fontes internas. A data exata de sua saída ainda não foi revelada.

Wright se tornará a sexta figura de alto escalão na administração de Adams a se desligar, em meio a várias investigações internacionais. A CNN entrou em contato com a Prefeitura para obter sua posição.

Adams enfrenta atualmente cinco acusações federais de suborno, corrupção, fraude eletrônica e aceitação de doações de nacionais estrangeiros. Ele se declarou inocente na audiência e mantém sua inocência.

As acusações contra Adams, conforme descrito no indiciamento, envolvem a busca e aceitação de "recompensas inadequadas, como viagens globais luxuosas, incluindo de empresários estrangeiros ricos e pelo menos um alto funcionário do governo turco com o objetivo de influenciar", segundo o indiciamento.

Há "possibilidade" de acusações adicionais contra Adams e "probabilidade" de que outras pessoas sejam acusadas neste caso de corrupção federal, afirmou o procurador Hagan Scotten em uma audiência na quarta-feira passada.

A saída iminente de Wright ocorre logo após a decisão da administração de Adams de antecipar a saída do chanceler de escolas da cidade de Nova York, David Banks, que estava programado para sair em 31 de dezembro.

Banks emitiu uma declaração na semana passada, anunciando sua aposentadoria e sua disposição de permanecer até 31 de dezembro para gerenciar uma transição ordeira para a equipe. No entanto, o prefeito decidiu antecipar o cronograma. Banks agora sairá em 16 de outubro, dois meses antes do previsto.

Interessantemente, Banks, que é casado com Wright, também teve seus telefones apreendidos como parte de uma investigação diferente sobre Adams. A apreensão do telefone de Wright foi devido a uma investigação federal separada e não está relacionada àquela que investiga Adams, informaram fontes à CNN anteriormente.

Esses eventos ocorreram logo após a CNN informar que a governadora de Nova York, Kathy Hochul, instou Adams a demitir quaisquer assessores de sua administração envolvidos nas investigações em andamento.

Em seguida, o ex-conselheiro sênior Tim Pearson, um confidente próximo de Adams, também optou por renunciar na segunda-feira.

Diante das investigações em andamento, Adams instou sua equipe a manter a transparência, afirmando: "Todos nós somos responsáveis por garantir que 'nós' na administração mantenhamos os mais altos padrões éticos".

Após a decisão de Wright, a administração de Adams agora enfrenta o desafio de encontrar um substituto adequado, à medida que se prepara para possíveis mudanças em suas fileiras.

