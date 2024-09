O seu smartphone fornece alertas através de mensagens de transmissão de celular?

Marque na sua agenda para 12 de setembro, é o Dia Nacional de Alerta: Uma ótima oportunidade para testar se o seu smartphone está recebendo corretamente alertas - e melhorá-lo se não estiver.

Vários meios, como rádio, televisão, sites, sistemas de informações para passageiros, quadros de exibição, veículos com alto-falantes ou sirenes, são utilizados pelos governos federal e estadual para alertar a população durante crises, desastres ou perigos.

No entanto, as mensagens de Broadcast Celular, enviadas pela rede de serviços de celular, são o componente central da cadeia de alertas. De acordo com a Autoridade Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres (BBK), "nenhum outro canal de alerta pode alcançar mais pessoas diretamente".

Mantenha o modo avião desligado

A BBK lista a versão Android 11 e a versão iOS 16.1 como requisitos para receber alertas de Broadcast Celular. Além disso, o smartphone não deve estar no modo avião e deve estar ligado.

Para garantir que você esteja pronto, verifique as configurações sob "Broadcast Celular" ou "Alertas de Emergência" (Android) ou "Alertas Oficiais de Emergência" (Apple) para garantir que todos os tipos de alerta estejam habilitados.

Se o seu smartphone não vibrar com uma tela piscando e uma vibração às 11:00 AM em 12 de setembro, pode ser que ele não esteja recebendo mensagens de Broadcast Celular.

Sem vibração? Instale um aplicativo de alerta

Nesses casos, os usuários podem optar por aplicativos que distribuem alertas oficiais, como o aplicativo federal Nina, além de outros aplicativos como Biwapp ou Katwarn.

Desde fevereiro de 2019, Katwarn e Biwapp vêm trocando mensagens com Nina, garantindo que os usuários do aplicativo recebam todas as mensagens importantes igualmente, explica a BBK.

O Dia Nacional de Alerta está marcado para 12 de setembro, como anunciado pela Autoridade Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres. Nesse dia, diversas autoridades e serviços de emergência testarão seus sistemas de alerta em um exercício conjunto. Vários meios e canais estarão envolvidos, incluindo estações de televisão e rádio, internet ou telefones celulares.

Qual é a data do próximo dia de alerta?

Em 12 de setembro, às 11:00 AM, as autoridades e serviços de emergência participantes ativarão vários sistemas de alerta. O sinal verde é esperado por volta das 11:45 AM.

A estratégia alemã de alerta envolve vários canais. Este método está em linha com a abordagem multi-canal ou "mistura de meios de alerta". Para alcançar isso, o governo federal desenvolveu o Sistema de Alertas Modular (MoWaS), que opera em colaboração com os estados e municípios.

Apesar da importância do Dia Nacional de Alerta em 12 de setembro, infelizmente eventos como enchentes podem ocorrer inesperadamente, destacando a necessidade de estar preparado a qualquer momento. Ter um sistema de alerta bem funcional, como o testado no Dia Nacional de Alerta, é crucial para mitigar o impacto de enchentes.

