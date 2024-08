- O seu sindicato enfrenta desafios significativos.

Rod Stewart, de 79 anos, pode estar por trás do término do seu casamento com Penny Lancaster, de 53 anos, sua esposa desde 2007. Eles têm dois filhos, Alastair, de 18 anos, e Aiden, de 13, que moram com a mãe em uma propriedade de luxo em Essex, Inglaterra, enquanto Rod passa muito tempo em sua villa de $70 milhões em Beverly Hills, Califórnia.

No ano passado, Rod expressou seu desejo de fazer de sua residência britânica seu lar principal e vender sua casa americana. No entanto, parece que seus pensamentos mudaram, causando decepção em Penny.

Estagnação em seu casamento de 17 anos

Uma fonte britânica do "Daily Mail" revelou que Rod havia prometido a Penny, que está à vontade na Inglaterra e tem uma carreira estabelecida lá, que residiria lá permanentemente. No entanto, ele agora se recusa a desistir de sua casa em LA permanentemente. Rod ama sua vida em LA e não deseja partir - sua villa não está mais à venda.

Devido às suas opiniões diferentes sobre sua situação de vida, Rod Stewart e Penny Lancaster colocaram seu casamento em uma posição difícil. "Eles estão em um impasse, e Penny está furiosa porque Rod quebrou sua promessa. No momento, é sobre salvar seu casamento", acrescentou a fonte.

É hora de Rod Stewart partir

Em junho de 2023, Rod Stewart, um dos músicos britânicos mais bem-sucedidos, com 250 milhões de álbuns vendidos, anunciou seus planos de retornar à Grã-Bretanha após quase 50 anos nos EUA. "Amo LA e os americanos me trataram bem, mas é hora de ir. Meus dois filhos estão frequentando a escola na Grã-Bretanha", ele compartilhou com "Virgin Radio" na época.

No entanto, ele também enfatizou que deixar sua mansão amarela de 1975 seria doloroso: "A chance de eu vendê-la é muito baixa, já que eu amo ela. Se eu não receber o preço certo, não vou vendê-la". Originalmente, Stewart preçou sua casa em $70 milhões em dezembro, aumentando-a para $80 milhões depois, antes de reduzi-la novamente em fevereiro em $6 milhões para $74 milhões (aproximadamente €67 milhões).

Apesar da declaração de Rod Stewart de retornar à Grã-Bretanha e ficar com seus filhos, a propriedade de luxo em Essex, onde seus filhos moram com Penny Lancaster, parece ser um ponto de atrito. A relutância de Rod em deixar sua villa de $74 milhões em Beverly Hills levou a uma estagnação em seu casamento de 17 anos, causando frustração para Penny Lancaster.

Rod Stewart e Penny Lancaster, apesar de enfrentar desafios devido às suas preferências diferentes para morar em países diferentes, continuam casados, esperando encontrar uma solução para sua situação atual.

