O setor financeiro se orgulha de ser o mais significativo desta semana.

Following the unexpected interest rate adjustment by the Fed, US stock indices reached new heights. Subsequently, there have been instances of profit-taking. The Dow ended the week slightly in the green at 42,063 points, gaining 0.1%. The S&P-500 dipped 0.2%, while the Nasdaq Composite fell 0.4%. A total of 957 stocks gained (originally 2227 on Thursday), 1835 lost (previously 593), and 63 remained unchanged.

Investors might have cashed in on their gains at the week's end, thanks to the US Federal Reserve's interest rate decrease combined with some positive economic data reported on Thursday, which propelled the Dow Jones Index and S&P-500 to records. However, the optimistic outlook for a "soft landing" of the domestic economy still appears to support the US stock market. No significant economic data was released on Friday.

Federal Reserve governor Christopher Waller backed the US central bank's decision to lower interest rates by 0.5% by 50 basis points. Waller explained their position, stating, "The economy is robust, and inflation is decreasing. We aim to preserve this balance." He highlighted the decline in inflation, which has accelerated since the spring, and is expected to be confirmed in data from August.

Rumores de aquisição impulsionam a Intel - A FedEx tropeça

A ação da Intel disparou acima de 7% em determinado momento devido a rumores de aquisição. Fontes afirmam que a fabricante de chips Qualcomm (-2,9%) estendeu uma oferta de aquisição à Intel nos últimos dias.

A Nike está nas notícias com uma mudança de liderança. O CEO John Donahoe está deixando o cargo, e o Elliott Hill, com quase três décadas de experiência em cargos de liderança dentro da Nike, assumirá. O retorno de Hill é bem recebido pelo mercado, com a ação da Nike subindo 6,8%. A empresa de vestuário esportivo vem perdendo participação de mercado para novas concorrentes como On e Hoka. Analistas debateram se Donahoe, que tem background na indústria de tecnologia e já serviu na eBay, era a melhor escolha para o cargo principal.

Enquanto isso, a FedEx viu sua ação cair 15,2%. A empresa de logística relatou uma queda na receita e nos lucros no primeiro trimestre fiscal e reduziu sua previsão. A UPS caiu 2,7%. A General Motors (+0,5%) iniciou um recall em grande escala nos EUA devido a uma falha que não alerta os motoristas imediatamente quando os níveis de fluido de freio estão baixos. O fabricante de veículos está recallando quase 450.000 veículos dos modelos 2023 e 2024. Os veículos afetados incluem caminhonetes e SUVs.

A Constellation Energy subiu 22,3%. A empresa de energia chegou a um acordo com a Microsoft (-0,8%) para reativar o bloco de reator 1 intacto em Three Mile Island perto de Harrisburg. A Microsoft será fornecida com a eletricidade gerada lá. Three Mile Island foi o local do acidente nuclear mais grave da história dos EUA até agora em 1979, onde ocorreu uma fusão parcial no bloco de reator 2. A Lennar superou as expectativas do mercado com seus resultados ajustados do terceiro trimestre. Além disso, a construtora imobiliária expressou otimismo de que a redução da taxa de juros do Federal Reserve estimularia a demanda por habitação. No entanto, sua ação caiu 5,3%, depois de ter aumentado cerca de 30% nos três meses anteriores.

Dólar se fortalece ligeiramente - Preços do petróleo caem

O mercado de câmbio viu um pequeno aumento na força do dólar. O índice do dólar subiu 0,1%. O iene sofreu danos significativos, inicialmente parecendo imune à decisão de taxa de juros do Banco do Japão (BoJ). Declarações do governador do BoJ, Kazuo Ueda, mais tarde causaram a fraqueza do iene. "Dado o aumento da incerteza, gostaríamos de fazer uma pausa breve para avaliar a situação", disse Ueda. Sua previsão principal permanece um resultado favorável para os EUA, mas os riscos para essa visão aumentaram recentemente devido aos sinais de desaceleração econômica.

Os preços do petróleo amoleceram ligeiramente. As preocupações com a demanda dos principais países consumidores de petróleo, incluindo a China, provocaram a queda. Os preços do WTI e do Brent cru diminuíram até 0,3%. No mercado de títulos, os títulos do governo foram vendidos devido às previsões econômicas positivas, aumentando assim os rendimentos. O rendimento dos títulos de dez anos subiu 2,5 pontos base para 3,74%. Os preços do ouro continuaram a subir após os fortes ganhos do dia anterior. A redução da taxa de juros do Fed continuou a fornecer apoio. O preço de uma onça de ouro aumentou em 1,3%.

