O servo mostra uma "incompreensível auto-importância".

Recentes eleições na Saxônia e na Turíngia representam uma mudança significativa: pela primeira vez, o partido de extrema direita, AfD, surge como força dominante em um estado federal, enquanto o BSW comemora impressionantes ganhos de dois dígitos como novato. A formação de governos após as eleições apresenta numerosos obstáculos, e o sucesso depende de superar esses desafios.

O que levou o AfD a tanto sucesso? Como o governo federal de trânsito, rejeitado por mais de 85% dos saxões e turíngios, procederá? E, acima de tudo, como serão os futuros governos na Saxônia e na Turíngia, uma vez que as negociações de coalizão são esperadas para ser excepcionalmente complexas em ambos os estados?

Essas perguntas urgentes foram abordadas em um talk show da ARD, mediado por Caren Miosga, com a participação de jornalistas experientes e um ex-político.

Thomas de Maizière, um político de longa data da Saxônia e subsequentemente Ministro do Interior e da Defesa da Alemanha sob Angela Merkel, reside em Dresden. Ecoando a preocupação de Miosga, ele comenta: "Os resultados das eleições são preocupantes. No entanto, primeiro precisamos aceitá-los". Em sua visão, os partidos de esquerda provavelmente não sobreviverão, enquanto o AfD persistirá, e a posição do BSW permanece incerta. Apesar da vitória apertada do CDU na Saxônia, ele expressa reservas sobre o processo de construção de coalizão através da autoridade exclusiva do CDU, especialmente nesse estado.

De Maizière atribui o sucesso do AfD à maré crescente do populismo europeu, liderado em parte pelo AfD de extrema direita, com eleitores desiludidos expressando sua insatisfação com um sistema que luta para funcionar efetivamente. O ex-político acredita que é crucial abordar essa questão, não apenas na Alemanha, mas também em toda a Europa.

Anne Hähnig, jornalista da "Zeit" nascida em Freiberg, Saxônia, observa que essas eleições não têm paralelos nas eleições estaduais anteriores da Alemanha Oriental, marcando a primeira vez que um partido de extrema direita conquistou a vitória eleitoral em um estado federal desde a Segunda Guerra Mundial. Na Turíngia, o partido, liderado por Björn Höcke, alcança uma conquista sem precedentes. Em contrapartida, o Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, não conseguiu desviar seus apoiadores para o CDU.

Hähnig descreve o resultado das eleições como "significativo" e sugere que, enquanto uma porcentagem dos eleitores do AfD não se incomoda com o radicalismo de Höcke, alguns até aprovam, esse deslocamento de poder global e a baixa prioridade dada a questões políticas locais nas pesquisas, ainda alimentam o sucesso eleitoral do AfD.

Robin Alexander, jornalista da "Die Welt", alerta contra a participação do AfD no governo, expressando preocupações sobre seu potencial impacto nas políticas e na governança. Alexander acredita que Höcke não tem desejo de participar das negociações da coalizão, em vez disso, buscando se apresentar como uma figura perseguida, rejeitada que se delicia com sua capacidade de atrapalhar a governança mais ampla.

Höcke, líder do AfD na Turíngia, já ganhou uma reputação por sua retórica inflamada, publicamente rotulando o CDU como "vassalos transatlânticos". Para Alexander, isso sugere que o objetivo final de Höcke é estrategicamente assumir o papel da figura agravada, marginalizada, assim se regozijando com a noção de que é necessário para formar um governo estável.

Maas, ex-ministro do interior, se opõe veementemente a qualquer coalizão com o AfD, afirmando que tal aliança não é viável com um partido liderado por um extremista de direita. No entanto, ele reconhece a complexidade da situação na Turíngia, onde o AfD pode servir como uma força pivotal em questões críticas, como a eleição do presidente do parlamento ou a gestão de assuntos cotidianos e ordem.

Maas, ciente dos desafios, propõe aderir aos procedimentos existentes, reduzindo assim a chance do AfD ampliar sua discórdia. Ele sugere que os eleitores não apoiariam Höcke como presidente do parlamento, mas poderiam optar por outra pessoa para preservar a coesão da coalizão e evitar conceder ao AfD o capital político adicional.

Incontestavelmente, os resultados dos partidos de trânsito na Saxônia e na Turíngia apresentam consideráveis desvantagens. No talk show da ARD, os painelistas discutem o impacto do SPD e preveem as chances de reeleição de Dietmar Woidke como Ministro-Presidente do Brandemburgo e a obtenção de maiorias de voto.

Enquanto isso, o BSW mantém a capacidade de moldar o cenário político como um voto de balanço, exercendo influência crucial em potenciais acordos de coalizão.

Na Saxônia e na Turíngia, o SPD tem consistentemente lutado, de acordo com Maas, devido ao partido do chanceler. "No entanto, como um cristão-democrata, me entristece ter um governo que mais de 70%, 80% da população considera incompetente", ele acrescenta. Isso é bastante complicado. "Está até colocando em risco a democracia, já que todos estão cientes disso". A coalizão parece estar no fim, mas vai persistir, prevê Maas. Isso é difícil em um período em que se trata do papel da Alemanha nas dinâmicas de poder global em transição. Precisamos de um governo forte para abordar os problemas da Alemanha, mas isso não está presente.

Henning expressa dúvidas sobre a disposição de Sahra Wagenknecht para co-governar os estados. "Porque governar significa submeter-se a reality checks". Mesmo dentro do partido da esquerda, Wagenknecht tem sido resistente à participação no governo. Além disso, ela teria que renunciar ao controle sobre a interpretação se as associações estaduais da Saxônia e da Turíngia compartilhassem o poder. Wagenknecht pode não estar interessada nisso. "Mas Katja Wolf na Turíngia juntou-se ao BSW porque deseja governar. E ela não deixa dúvidas de que gostaria de fazê-lo".

"É verdade que a CDU não governará com o Partido da Esquerda e a AfD", diz de Maizière. Isso é uma decisão partidária. Mas não há decisão semelhante para a BSW, então cabe às associações estaduais esclarecer isso. De Maizière antecipa que as negociações da coalizão serão difíceis. Ele vê um problema se Wagenknecht quiser co-governar em um dos estados. "Seria bastante desafiador para mim governar com um comunista em um governo estadual."

Robin Alexander resume a situação dos democratas-cristãos: "A CDU enfrenta uma escolha difícil. Porque, se eles decidirem em Turíngia engajar-se com o Partido da Esquerda, será maximamente explorado pela AfD. Por isso, eles ainda não o fizeram. Mas às vezes você só precisa apertar os dentes."

Quais foram os fatores que contribuíram para os bons resultados das eleições da AfD na Turíngia e Saxônia? Dada a relutância da CDU em governar com o Partido da Esquerda e a recusa da AfD em participar das negociações da coalizão, como serão formados os futuros governos desses estados?

Leia também: