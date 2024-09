O Serviço Secreto descobre vulnerabilidades no suposto plano de assassinato de Trump.

Um suposto atentado contra Donald Trump em julho envia ondas de choque globalmente. A Secret Service vem investigando o incidente desde então e confessou vários erros. Agora, eles estão delineando erros específicos. Os indivíduos responsáveis pelos erros "irão arcar com as consequências".

O atentado contra o candidato presidencial republicano Donald Trump revelou alguns sérios descuidos da Secret Service. O chefe da agência, Ronald Rowe, em Washington, D.C., relatou que informações essenciais não foram transmitidas pelos canais habituais, resultando em má comunicação e informações incompletas. Problemas foram detectados anteriormente, mas foram ignorados e não foram abordados.

Rowe afirmou que alguns agentes responsáveis pela segurança da área antes do evento falharam, resultando em uma violação dos protocolos de segurança. "Aqueles responsáveis irão arcar com as consequências." Ele enfatizou que, desde o atentado, foram instituídas certas modificações tecnológicas e organizacionais.

Desde o ataque, Trump tem recebido o mesmo grau de proteção que o presidente em exercício. Rowe também destacou as circunstâncias desafiadoras do ano eleitoral e os múltiplos eventos de alto perfil. "Estamos operando com recursos limitados e os estamos pressionando ao limite no momento."

O Atentado em Butler

Durante um comício do Partido Republicano em Butler, Pensilvânia, no meio de julho, um guarda de segurança abriu fogo, com a intenção de atingir Trump. Um espectador do comício foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos. Trump sofreu ferimentos no ouvido direito. O agressor foi eliminado pelas forças de segurança.

A Secret Service é responsável pela proteção de autoridades de alto escalão - incluindo o presidente em exercício, bem como ex-integrantes do governo ou candidatos presidenciais como Trump.

Após o atentado contra o republicano, a Secret Service foi submetida a críticas intensas por sua abordagem. Apesar de todas as medidas de segurança, o atirador conseguiu chegar a um telhado próximo com uma visão desobstruída do palco. Além disso, havia indicações de que o comportamento do suspeito havia sido notado pelos funcionários de segurança antes da aparição de Trump, mas ele ainda teve acesso ao palco.

A então-directora da Secret Service, Kimberly Cheatle, admitiu o fracasso do serviço após o ataque e, em seguida, renunciou. Rowe sucedeu Cheatle e expressou decepção com os descuidos no local do crime.

Há pouco tempo, um incidente semelhante ocorreu: A Secret Service abriu fogo contra um indivíduo armado escondido nos arbustos no campo de golfe de Trump na Flórida enquanto o ex-presidente estava jogando golfe. O suspeito não devolveu fogo e fugiu, mas foi posteriormente preso e acusado. As autoridades suspeitam que ele também tinha planos para assassinar Trump.

Diante dos recentes atentados contra a vida de Donald Trump, espera-se que a eleição presidencial dos EUA em 2024 tenha medidas de segurança significativamente aprimoradas. As lições aprendidas com esses incidentes sem dúvida moldarão os protocolos de segurança implementados durante a campanha eleitoral.

Diante desses incidentes passados, é crucial que a Secret Service assegure uma estratégia de segurança completa e impecável para proteger todos os candidatos presidenciais, incluindo Donald Trump, durante as eleições de 2024.

