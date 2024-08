- O serviço ferroviário foi restaurado na linha ferroviária do Vale do Reno.

Trem de Passage no Rheintalbahn de Volta ao Trilhos Depois de Interrupção de Três Semanas

Após uma parada de três semanas entre Rastatt e Baden-Baden, uma das principais artérias ferroviárias norte-sul da Alemanha, a Rheintalbahn, voltou a operar. A Deutsche Bahn confirmou esse desenvolvimento no fim de semana, tendo concluído os trabalhos de construção dentro do prazo estabelecido. A empresa de transporte de passageiros agradeceu aos viajantes de longa distância e regionais pela sua tolerância durante o período de construção. No início, houve problemas com o transporte substituto, especialmente no início da suspensão dos trabalhos.

Marco Significativo para o Projeto de Túnel

Durante o período de construção, cerca de dois quilômetros de via férrea entre Rastatt e Baden-Baden foram renovados. Essa transformação permitiu que as vias que saem do túnel de Rastatt se conectem à Rheintalbahn. Foram feitos vários investimentos infraestruturais, incluindo a renovação das vias e a instalação de novas agulhas. Esse desenvolvimento é visto como outra etapa importante para a operacionalização do túnel ferroviário.

Restrições Adicionais no Tráfego Regional

Os passageiros do tráfego regional ainda podem esperar obstáculos em setembro. Até às 5h do dia 9 de setembro, os trabalhos ferroviários continuarão em Durmersheim e Rastatt, assim como em Rastatt e Baden-Baden, envolvendo modificações em estruturas, caixas de sinalização e agulhas. Como resultado, os passageiros que viajam nas linhas RE 2 e RE 7 entre Karlsruhe e Offenburg devem se adaptar a modificações no horário, como atrasos, cancelamentos e transporte alternativo, incluindo ônibus substitutos, de acordo com a empresa de transporte.

Os trens nas linhas RE 40, RB 41 e RB 44 serão substituídos por ônibus da estação central de Karlsruhe até pelo menos Rastatt. No dia 8 de setembro, todos os trens regionais entre Rastatt e Baden-Baden serão suspensos durante todo o dia. Serão fornecidos serviços de ônibus alternativos. Informações relevantes podem ser obtidas na seção de consultas de viagem no site e no aplicativo da empresa de transporte. A empresa de transporte recomenda reservar mais tempo para as viagens e considerar conexões mais cedo se necessário.

Trabalhos de Construção a Continuar por Vários Anos

Os trabalhos na seção entre o novo túnel e a conexão da Rheintalbahn devem continuar até o próximo ano. A inauguração do túnel está prevista para o final de 2026, sem a necessidade de mais fechamentos.

Após o primeiro fechamento, houve uma grande insatisfação: a disponibilidade de veículos foi considerada insuficiente, enquanto os passageiros reclamaram da sinalização inadequada para o transporte substituto. Os trens de carga também reclamaram do desvio não intencional pela França. De acordo com a empresa de transporte, os problemas na rota de carga foram logo resolvidos.

A rota com mais de 170 anos entre os portos do Mar do Norte, importantes áreas industriais da Alemanha Ocidental, a Suíça e o Norte da Itália é utilizada para o transporte de carga. O sistema de quatro vias em andamento deve ser concluído em 2035, mas a renovação completa da Rheintalbahn só será concluída em 2041.

A interrupção da rota norte-sul entre Rastatt e Baden-Baden, que afetou a Rheintalbahn, apresentou desafios para os trens de carga, que tiveram que navegar por um desvio não intencional pela França.

Agora que a rota norte-sul, especificamente os dois quilômetros entre Rastatt e Baden-Baden, passaram por renovações, a Rheintalbahn voltou a ser uma artéria ferroviária norte-sul vital na Alemanha.

Leia também: