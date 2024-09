O senhor do "Saturday Night Live", Lorne Michaels, revela as estratégias satíricas do programa para as próximas eleições políticas.

Lorne Michaels, o mentor por trás do popular programa de esquetes, afirmou que a 50ª temporada não vai se desviar da norma. Ele vê o período pré-eleitoral de novembro como a oportunidade perfeita para trazer de volta alguns ex-integrantes queridos ao Studio 8H.

Em uma entrevista à revista Hollywood Reporter publicada na quinta-feira, Michaels expressou seu desejo de homenagear esta temporada com o retorno de membros do elenco que têm um profundo carinho pelo show, não necessariamente como apresentadores, mas apenas para fazer aparições. Ele mencionou que este período eleitoral, com seus cinco a seis shows, proporcionaria uma excelente oportunidade para isso.

Michaels confirmou que Maya Rudolph reprisará seu papel como Vice-Presidente Kamala Harris. Ele também revelou que Steve Martin fará parte desta temporada, embora tenha esclarecido que Martin não interpretará Tim Walz, o companheiro de chapa de Harris, apesar da demanda online.

Quanto a quem pode interpretar o ex-Presidente Donald Trump, Michaels foi ambíguo sobre o possível retorno de Alec Baldwin como o imitador de Trump, mas deu uma pista de que James Austin Johnson, que também interpretou o papel, fará parte do show de alguma forma.

Michaels refletiu, "Trump mudou". Ele acrescentou, "Teremos que repensar porque, bem, você viu o debate. O encanto do show business está no fato de que você não pode voltar com o mesmo show. Então, todos esses personagens precisam ser reavaliados".

Michaels concluiu dizendo, "Temos os atores para interpretá-los e deve ser divertido". Ele acrescentou, "Você não pode dar uma lição ao público, o que é a essência da política moderna. Nosso estilo de sátira política é mais como, 'Sim, há alguns idiotas de ambos os lados'".

"SNL" está pronto para iniciar sua 50ª temporada em 28 de setembro na NBC. A estrela de "Hacks", Jean Smart, será a apresentadora, e Jelly Roll servirá como convidado musical.

