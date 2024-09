O Senador Schumer faz esforços para evitar uma paralisação, enquanto a ação subsequente do Presidente Johnson permanece incerta.

O senador Schumer anunciou no plenário do Senado que dará o primeiro passo, oferecendo à Câmara a oportunidade de agendar uma votação na semana seguinte para prorrogar o financiamento do governo, à medida que a possibilidade de um fechamento se aproxima ao final do mês.

Após a tentativa infrutífera da Câmara na quarta-feira para aprovar um plano de financiamento com uma cláusula controversa sobre o voto de não-cidadãos, o representante Johnson não revelou seus planos futuros.

Schumer criticou o tratamento do assunto pelo republicano da Louisiana, rotulando-o de "um fracasso completo" em uma entrevista coletiva, após o fracasso em aprovar a proposta do GOP.

Schumer recusou-se a confirmar se havia conversado com Johnson sobre os próximos passos ou se estava buscando alívio para desastres naturais ou financiamento adicional para o Serviço Secreto em discussão. "Não discutirei as negociações em público sobre esse assunto", declarou.

O candidato presidencial republicano Trump instou os republicanos a promover um fechamento do governo se não puderem aprovar a Lei SAVE, a medida de voto.

Muitos democratas defendem uma prorrogação até dezembro sem a Lei SAVE, que consideram pouco provável no Senado.

"Os republicanos da Câmara parecem estar sem rumo quanto a manter as operações do governo. Portanto, o Senado intervirá", declarou Schumer no plenário do Senado. "Ambas as partes dedicarão os próximos dias a explorar o caminho mais viável para manter as operações do governo. Ao apresentar hoje, estou dando ao Senado a maior flexibilidade para evitar um fechamento."

Após a derrota na Câmara na quarta-feira, Johnson afirmou: "Vou elaborar outra estratégia."

"Agora voltamos ao nosso manual, elaboramos outra estratégia e convencionalmente encontramos uma solução. Já conversei com meus colegas sobre suas várias sugestões. Temos tempo para resolver essa situação e começaremos logo. Estou decepcionado", disse ele aos repórteres.

Johnson enfrenta pressão ao gerenciar uma maioria estreita e com Trump defendendo a Lei SAVE, à medida que o ex-presidente persiste em questionar a integridade das eleições à medida que se aproxima de novembro.

"Se os republicanos não conseguirem aprovar a Lei SAVE em sua totalidade, eles não devem concordar com uma Resolução Contínua sob nenhuma circunstância", declarou Trump na Truth Social mais cedo na quarta-feira, antes da votação na Câmara.

Quando questionado sobre a exigência de Trump aos republicanos do Congresso para promover um fechamento do governo se a proposta de voto não for aprovada ao lado da medida de financiamento, Schumer disse: "Muitos membros republicanos da Câmara, como alguns de vocês já relataram, são espertos o suficiente para saber que, se houver um fechamento, será um fechamento republicano. Eles sabem que os democratas se opõem a um fechamento. Eles também sabem que Donald Trump tem um entendimento limitado dos procedimentos legislativos".

"Não haverá fechamento. Raramente houve um fechamento - quase nunca", afirmou o líder da maioria do Senado, Dick Durbin, democrata do Illinois. "No entanto, o fato de termos que nos aproximar da beira com frequência é realmente vergonhoso para o Congresso."

(A reportagem de CNN foi contribuída por Haley Talbot e Morgan Rimmer)

