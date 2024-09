- O Senado propõe a disponibilidade de terra para a construção de aproximadamente 222.000 casas até 2040

Segundo o Senado, Berlim precisa de aproximadamente 222.000 novas unidades habitacionais até 2040. O Senador Christian Gaebler (SPD) para o Desenvolvimento Urbano afirmou isso na terça-feira, mencionando que a terra necessária está disponível, mas precisa ser utilizada corretamente. Uma reserva adicional de terra para 50.000 unidades é essencial para a segurança futura, embora o local ainda não tenha sido determinado. Portanto, a discussão sobre potenciais locais de habitação em áreas como Tempelhof ou outros desertos urbanos permanece relevante no médio e longo prazo.

O Senado aprovou o Plano de Desenvolvimento Urbano Habitação 2040 e o Plano de Desenvolvimento Urbano Economia 2040, que delineiam como as demandas de terra para habitação, indústrias e negócios podem ser equilibradas.

Gaebler compartilhou a quebra dos apartamentos necessários: há uma deficiência atual de 137.000 unidades e mais 85.000 são necessárias devido ao crescimento demográfico. Cerca de metade dessas casas deve se concentrar no bem público - em empresas de habitação pública, cooperativas ou outras formas orientadas para a sociedade, como explicado pelo político do SPD.

O Plano de Desenvolvimento Urbano Habitação identificou um total de 24 novos distritos da cidade. Vários deles estão em construção ou em fase de planejamento. Gaebler citou Europacity e Stadtgut Hellersdorf como dois projetos quase concluídos. Além disso, outros projetos, como Stadteingang West ou TXL Nord, foram adicionados como novos distritos da cidade.

Planos detalhados já existem para o chamado Quartier Schumacher, que poderia abrigar potencialmente 5.000 moradores. O Senado autorizou o plano de construção para a primeira fase com 810 unidades, que deve começar mais tarde no verão de 2026.

Além disso, a Senadora da Economia Franziska Giffey (SPD) discutiu as demandas de terra para indústrias e negócios, que ela acredita que podem ser cobertas: uma demanda projetada de 640 hectares até 2040 - cerca de 40 hectares anualmente - enfrenta um possível 1.240 hectares. No entanto, apenas cerca de 330 hectares podem ser utilizados imediatamente, com apenas uma parte dela em propriedade do estado. "Isso é suficiente para atender à demanda de terra por cerca de três anos". Outros potenciais precisam ser identificados e utilizados eficientemente.

Giffey enfatizou os aluguéis comerciais e os preços da terra em ascensão, expressando a necessidade de terra acessível para manter os negócios na cidade e evitar que eles se mudem para áreas vizinhas, incluindo a perda de impostos sobre o comércio.

A Comissão, que supervisiona a implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Habitação 2040 e do Plano de Desenvolvimento Urbano Economia 2040, garantirá que a terra necessária para habitação e indústrias seja utilizada efetivamente. A Senadora Giffey sugeriu que a Comissão deva se concentrar na identificação e no aproveitamento de potenciais para terra acessível, já que os altos aluguéis comerciais e os preços da terra representam uma ameaça aos negócios que permanecem dentro da cidade.

Leia também: