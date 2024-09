- O Senado não resolve os desafios educacionais nas escolas

Na reunião do Senado, o assunto sobre o fornecimento de comida para instituições educacionais por um grande fornecedor ficou sem discussão. De acordo com a representante do Senado Christine Richter, "Não estava na pauta para hoje." No entanto, o departamento de educação está colaborando ativamente com os distritos locais e o fornecedor para resolver os problemas, garantindo operações fluidas e entrega de comida consistente.

Por outro lado, o Partido Verde e a Esquerda estão expressando suas preocupações. Representantes de ambas as partes de oposição na Assembleia Estadual propuseram discutir esse assunto na reunião inaugural após o recesso de verão, sob o título "Inícios Escolares Mal-Geridos: Falta de Comida, Alunos com Fome, Pessoal Docente Insuficiente." "O caos no serviço de refeições destaca a incapacidade da coalizão de criar processos eficazes para a cidade," afirmou o líder da fração verde Sebastian Walter. "O prazo foi muito apertado, as quantidades foram subestimadas. Durante a sessão subsequente, exigiremos respostas: Como o governo planeja abordar essas falhas?"

Após o recesso de verão, foram publicizados numerous complaints at Berlin schools regarding a particular catering company, which, according to the education department, supplies approximately 100 schools. Criticism targeted late deliveries, inadequate quantities, and frequently cold dishes.

The education department is now facing calls for extradition of the catering company due to the persistent issues, as stated by the Green faction leader Sebastian Walter. In light of these challenges, the opposition parties are advocating for the extradition of the company's responsibility to another provider, ensuring improved food services for the students.

