O Senado Democrata inicia gastos substanciais em publicidade na TV no Texas e na Flórida, à medida que o cenário eleitoral se torna cada vez mais desafiador.

O Comitê Democrata para Campanhas Senatoriais está reforçando o seu apoio financeiro a candidatos democratas que desafiam os Senadores Republicanos Ted Cruz, no Texas, e Rick Scott, na Flórida. Este adicional financiamento provavelmente incluirá mais investimentos em TV, segundo o comitê.

O presidente do DSCC, Gary Peters, declarou: "Os democratas do Senado estão expandindo o mapa e passando para a ofensiva. Estivemos nos preparando durante todo o ciclo para explorar a posição fragilizada dos Senadores Cruz e Scott em seus estados, e nossos esforços no Texas e na Flórida estão ganhando força."

Peters acrescentou ainda: "Os democratas têm candidatos fortes em ambas as campanhas, e à medida que intensificamos nossos ataques contra os Senadores Cruz e Scott, fortaleceremos o caso contra eles."

Os democratas enfrentam um cenário desafiador no Senado neste ano. Oito dos dez assentos mais prováveis de serem trocados, segundo a lista da CNN, são ocupados por democratas ou independentes que se alinham com eles. Os republicanos precisam vencer a Casa Branca ou garantir uma cadeira adicional para adquirir a maioria no Senado, presumindo que conquistem a West Virginia, onde o Senador Joe Manchin não busca a reeleição.

Os democratas defendem cadeiras em Montana e Ohio - estados que Trump venceu confortavelmente duas vezes - além de cinco cadeiras em estados balanço que Trump venceu por pouco em 2020 e a profunda Maryland, onde os republicanos investiram pesadamente para impulsionar o ex-governador Larry Hogan.

Apesar de muitos democratas incumbentes terem superado o candidato de topo, o partido não pode se dar ao luxo de perder cadeiras sem fazer seus próprios ganhos, especialmente quando um senador como Jon Tester, no Montana, precisaria superar o margen de Harris em mais de dez pontos para vencer. Tanto o Inside Elections com Nathan L. Gonzales quanto o The Cook Political Report com Amy Walter recentemente mudaram a corrida do Montana, que era anteriormente uma disputa equilibrada, para os republicanos.

A Flórida e o Texas - frequentemente considerados longshots - estão agora no radar do DSCC. O comitê já investiu $25 milhões em programas de contato com eleitores nestes estados. Além disso, financiou pessoal no local e anúncios digitais em ambos os estados, que criticaram os incumbentes republicanos por sua oposição à lei bipartidária de segurança na fronteira neste ano.

No entanto, o novo gasto em TV indica uma estratégia mais agressiva contra Cruz e Scott, o que provavelmente receberá feedback positivo de democratas que defendem uma ofensiva mais ampla. No entanto, este movimento também pode gerar críticas dentro do partido por desviar fundos para estados caros enquanto muitos democratas incumbentes precisam de proteção.

No caso do Texas, que está em nono lugar na lista da CNN de assentos passíveis de virar, os democratas acreditam que seja um alvo mais viável. O republicano Colin Allred, ex-jogador da NFL que conquistou uma cadeira da Câmara no distrito de Dallas em 2018, disputa a vaga contra Cruz.

Cruz, uma figura popular de ridicularização na esquerda, venceu um segundo mandato em 2018 ao derrotar por pouco o democrata Beto O’Rourke. A campanha de Allred superou o comitê de campanha primária de Cruz em arrecadação por grande parte do atual ciclo, embora Cruz entre no atual trimestre com um caixa maior.

Os democratas investiram mais de $49 milhões na corrida do Senado no Texas neste ciclo, principalmente na campanha de Allred, enquanto os republicanos gastaram quase $18 milhões. Até quarta-feira, os republicanos fizeram reservas futuras no valor de quase $19 milhões no Texas, com grande parte disso vindo da campanha de Cruz, em comparação com cerca de $2 milhões dos democratas.

Um anúncio recente de Allred compara seu histórico como capitão da equipe de futebol da Baylor University com as políticas de Cruz, argumentando que "Ted Cruz só se preocupa com Ted Cruz". A campanha de Allred também atacou Cruz por questões relacionadas ao aborto, apresentando-o como estando por trás das restrições do estado.

A mais recente pesquisa no Texas que atende aos padrões de relatório da CNN - do Projeto de Política do Texas da Universidade do Texas - mostra Cruz liderando Allred por 44% a 36% entre os eleitores registrados, o que representa uma margem maior para o republicano do que em outras pesquisas de verão.

Os democratas não venceram uma eleição estadual no Texas desde 1994, embora os candidatos presidenciais tenham reduzido gradualmente suas perdas em ciclos recentes - Obama perdeu o estado por 16 pontos em 2012, Clinton por 9 pontos quatro anos depois, e Biden perdeu por menos de 6 pontos em 2020.

A Flórida, um estado balanço de longa data que tem se tornado mais inclinado para os republicanos nos últimos anos, tem se mostrado um alvo mais difícil para os democratas. Scott, um ex-governador da Flórida, derrotou o senador democrata Bill Nelson em 2018 e agora enfrenta a ex-representante democrata Debbie Mucarsel-Powell.

Scott, um ex-executivo de saúde, investiu pesadamente em sua campanha, mas nunca venceu uma eleição por mais de um ponto, e os democratas argumentam que sua oposição recente à legislação do Senado que protege a IVF e sua proposta de extinguir programas federais (que foi posteriormente revisada para excluir Medicare e Seguridade Social) o deixam vulnerável. Mucarsel-Powell enfatizou sua herança ecuatoriana e argumentou em seus anúncios que Scott "tirará suas liberdades".

Os democratas também estão otimistas com a possibilidade de um referendo sobre aborto na Flórida neste ano, que pode aumentar o engajamento do partido.

As organizações democratas gastaram cerca de $7 milhões na Flórida neste ciclo eleitoral, enquanto os republicanos gastaram quase $16 milhões, de acordo com as estatísticas da AdImpact. A campanha de Mucarsel-Powell gastou aproximadamente $6,6 milhões desse valor, enquanto a campanha de Scott gastou $12,6 milhões. Até quarta-feira, as reservas futuras eram mínimas, com os democratas garantindo cerca de $1,6 milhão e os republicanos reservando $627 mil.

Não há pesquisas recentes sobre a corrida ao Senado da Flórida que atendam aos critérios de cobertura da CNN.

Trump lidera com uma vantagem menor na Flórida do que no Texas, mas em expansão - de cerca de 1 ponto em 2016 para 3 pontos em 2020. Infelizmente, os democratas sofreram uma derrota na disputa pelo outro assento no Senado da Flórida em 2022, perdendo por uma diferença esmagadora de 16 pontos e meio. A candidata democrata Val Demings sucumbiu ao senador republicano Marco Rubio.

David Wright, da CNN, contribuiu para a elaboração desta reportagem.

O investimento estratégico em publicidade na TV pelo Comitê de Campanhas Senonais Democrata no Texas e na Flórida, com o objetivo de desafiar os senadores Ted Cruz e Rick Scott, destaca a importância da política nessas corridas cruciais. A adesão a uma estratégia mais agressiva contra Cruz e Scott deve ecoar entre os democratas que defendem uma ofensiva mais ampla nesses estados.

