O semáforo combate as doenças cardíacas desta forma.

O governo federal alemão está declarando guerra à principal causa de mortes no país: com a recentemente proposta "Lei de Saúde Cardíaca", a coalizão no poder está se concentrando na prevenção, especialmente para ataques cardíacos e derrames. As medidas propostas estão causando preocupação entre os provedores de seguros de saúde.

Exames regulares para detecção precoce e acesso aprimorado a medicamentos que reduzem o colesterol fazem parte da estratégia da coalizão do trânsito para aprimorar a prevenção de doenças cardiovasculares. O governo federal endossou um rascunho relacionado da "Lei de Saúde Cardíaca", que agora cabe ao Bundestag considerar. "Esta lei salvará incontáveis vidas na Alemanha", afirmou o Ministro da Saúde Karl Lauterbach. Cardiologistas aprovaram a lei, mas surgiram críticos do setor de seguros de saúde.

Doenças do coração e do sistema circulatório, como ataques cardíacos e derrames, são a principal causa de morte na Alemanha, representando aproximadamente um terço de todas as mortes. De acordo com a Office Federal de Estatística, aproximadamente 348.000 pessoas morreram dessas doenças em 2023. A carga financeira no sistema de saúde alemão também é significativa: em 2020, chegou a quase 57 bilhões de euros - as doenças cardiovasculares superaram todas as outras doenças nesse aspecto.

O Ministério Federal da Saúde também cita pesquisas que indicam que até 70% dessas doenças são atribuíveis a um estilo de vida pouco saudável - dieta ruim, falta de atividade física, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Lauterbach visa abordar essa questão com sua legislação. Ele enfatizou que o cuidado cardiológico na Alemanha não é o problema, mas "excelente", mas "o que falta é medicina preventiva".

Seguradoras de saúde preocupadas com os custos altos

No futuro, crianças, adolescentes e adultos estão programados para exames rotineiros para identificar e prevenir anomalias. Também está planejado que os segurados terão acesso estendido a medicamentos para cessação do vício do tabaco, e os médicos terão uma tarefa mais fácil para prescrever medicamentos que reduzem o colesterol. Lauterbach espera que isso "aumente a expectativa de vida". Seu ministério "muito de perto" seguiu as recomendações da Sociedade Alemã de Cardiologia (DGK), que recebeu a lei como um "primeiro passo positivo".

Na Alemanha, pouco se investe na prevenção e detecção precoce de doenças cardiovasculares, disse o membro do conselho e cardiologista da DGK, Stephan Baldus, durante a apresentação da lei. Isso é "uma base crucial para melhorar a saúde do coração" na Alemanha.

No entanto, as seguradoras de saúde expressaram suas preocupações. Eles esperam custos substanciais. "As medidas propostas não melhoram a saúde do coração, mas colocam ainda mais pressão financeira no já precário posição financeira das seguradoras de saúde estatutárias", alertou a presidente da federação AOK, Carola Reimann. Espera-se um adicional de 3,8 bilhões de euros em despesas.

A lei é "equivocada", segundo a associação das seguradoras de saúde estatutárias (GKV). Com o rascunho, as estruturas de prevenção desenvolvidas ao longo dos anos com fundos de contribuição seriam colocadas em risco. Os programas de prevenção das seguradoras não produziram os resultados esperados, disse Lauterbach. Ele não espera "custos adicionais significativos" - já que os custos desses programas seriam transferidos para as novas medidas.

CDU pede campanha esportiva e alimentação mais saudável

Críticas também surgem dentro da União e dos Verdes. "Medicamentos tomados por anos com seus efeitos colaterais não deveriam se tornar o foco principal", disse o porta-voz da política de saúde da CDU, Tino Sorge. "Em vez disso, é hora de lançar uma campanha genuína para mais exercícios e uma dieta equilibrada e saudável, e expandir as estruturas de prevenção existentes."

A lei deve ajudar na detecção precoce e fortalecer a prevenção, disse a deputada dos Verdes Renate Künast: "Até agora, até certo ponto, certo. Em minha opinião, porém, deveríamos começar muito antes." A prevenção começa nas causas. "Isso é, onde já pode ser prevenido que mais e mais crianças e jovens consomem excessivamente açúcar e alimentos pouco saudáveis diariamente, e o risco de doenças cardiovasculares aumenta."

Portanto, o gabinete deve "finalmente" aprovar a lei que promove a proteção das crianças na publicidade. "Para que crianças e jovens não sejam atraídos para alimentos pouco saudáveis a cada passo e não desenvolvam doenças relacionadas à nutrição." O projeto correspondente foi introduzido pelo Ministro da Agricultura Cem Özdemir em fevereiro do ano anterior.

Apesar da sugestão da CDU para uma campanha esportiva e alimentação mais saudável, a proposta "Lei de Saúde Cardíaca" se concentra em fornecer exames regulares e acesso estendido a medicamentos para prevenção. Além disso, outros veículos, como provedores de seguros de saúde, expressaram preocupação com o potencial peso financeiro dessas medidas.

