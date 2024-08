O semáforo combate as doenças cardíacas desta forma.

O governo alemão está buscando combater a principal causa de mortes no país: através da nova proposta de "Lei do Coração Saudável", a coalizão governante está se concentrando na prevenção, especialmente de ataques cardíacos e derrames. As medidas propostas estão causando preocupação entre os provedores de seguros de saúde.

A coalizão planeja aprimorar a prevenção de doenças cardiovasculares oferecendo exames de saúde regulares para detecção precoce e facilitando o acesso a medicamentos que reduzem o colesterol. O rascunho da "Lei do Coração Saudável" foi aprovado pelo gabinete federal e agora aguarda aprovação do Parlamento. "Esta lei salvará muitas vidas na Alemanha", afirmou o Ministro da Saúde Karl Lauterbach. Cardiologistas apoiam a lei, mas críticas foram expressas pelos provedores de seguros de saúde.

Doenças cardíacas e vasculares, como ataques cardíacos e derrames, são a principal causa de mortes na Alemanha, responsáveis por cerca de um terço de todas as mortes. Em 2023, aproximadamente 348.000 pessoas morreram dessas doenças, de acordo com a Office Federal de Estatística. A carga financeira para o sistema de saúde da Alemanha também é significativa: em 2020, chegou a quase 57 bilhões de euros, tornando as doenças cardiovasculares o problema de saúde mais caro.

O Ministério Federal da Saúde também se refere a estudos que indicam que até 70% dessas doenças são em grande parte devido a estilos de vida pouco saudáveis - dieta ruim, falta de exercício, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Lauterbach busca abordar essa questão com sua lei. "O cuidado cardiológico da Alemanha é excelente, mas o que falta é medicina preventiva", enfatizou.

Seguradoras de saúde temem despesas aumentadas

A legislação proposta prevê exames regulares para crianças, jovens adultos e adultos para detectar e prevenir transtornos. Também inclui planos para que indivíduos segurados tenham acesso expandido a medicamentos para cessação do tabagismo e para que médicos possam prescrever com mais facilidade medicamentos que reduzem o colesterol. Lauterbach espera que isso "aumente a expectativa de vida". Seu ministério tem seguido de perto as recomendações da Sociedade Alemã de Cardiologia (DGK), que aplaudiu a lei como um "primeiro passo positivo".

Na Alemanha, pouco se gasta na prevenção e detecção precoce de doenças cardiovasculares, afirmou o membro do conselho da DGK e cardiologista Stephan Baldus, ao apresentar a lei. Isso é "essencial para aprimorar a saúde do coração" no país.

No entanto, os provedores de seguros de saúde criticaram a lei. Eles temem custos mais altos. "As medidas propostas não melhorarão a saúde do coração, mas agravarão a situação financeira já precária das seguradoras de saúde estatutárias", alertou a presidente da federação AOK, Carola Reimann. Estão sendo esperados cerca de 3,8 bilhões de euros em custos extras.

A lei é "equivocada", diz a associação de fundos de seguro de saúde estatutários (GKV). Com o projeto, as estruturas de prevenção estabelecidas ao longo dos anos com fundos de contribuição estão ameaçadas. Os programas de prevenção das seguradoras não produziram os resultados esperados, disse Lauterbach. Ele não espera "custos adicionais significativos". Em vez disso, os custos desses programas serão transferidos para as novas medidas.

O CDU pede uma campanha de promoção esportiva.

Críticas também vêm da União e dos Verdes. "Medicamentos que têm efeitos colaterais por anos não devem ser a solução principal", disse o político da saúde do CDU Tino Sorge. "Em vez disso, é hora de uma campanha genuína para exercícios e uma dieta equilibrada e saudável, e expandir as estruturas de prevenção existentes."

A lei deve servir para detecção precoce e fortalecer a prevenção, afirmou a membro do Bundestag dos Verdes Renate Künast: "Até agora, até agora. Mas, na minha opinião, devemos começar muito

Leia também: