Problemas no Setor Automobilístico Alemão

A indústria automobilística alemã está enfrentando uma queda nas vendas, especialmente de veículos elétricos, e olha para o futuro com apreensão, de acordo com o Instituto Ifo. A Volkswagen pode estar apenas raspando a superfície do problema, temem os especialistas. O conselho de trabalhadores da VW está ficando cada vez mais resistente às recentes medidas de austeridade dentro da empresa.

Arrefecimento do Mercado

As coisas não estão boas no mercado alemão de automóveis recentemente. As vendas de carros novos em agosto, em comparação com o ano anterior, despencaram. Isso se deve principalmente à fraca demanda por veículos elétricos, como mostra os dados da Autoridade Federal de Trânsito (KBA). Mesmo com outros tipos de motores, as vendas caíram significativamente em alguns casos.

A KBA relata que cerca de 69% a menos de carros elétricos foram registrados em agosto do que em agosto do ano anterior. A queda foi de 24,4% para carros com motores a diesel e de 7,4% para carros com motores a gasolina. Em todos os tipos de motores, a queda no número de novos registros foi de 27,8%.

Sem luz no fim do túnel

O cenário é sombrio, de acordo com o Instituto Ifo. As expectativas pessimistas levaram a uma queda de 6,2 pontos no índice de clima de negócios do setor automotivo, que foi pesquisado pelo instituto de Munique, para -24,7 pontos em agosto. Foi a quarta queda consecutiva após uma breve recuperação temporária. "O humor no setor automotivo está caindo", diz a especialista do Ifo, Anita Woelfl.

As expectativas para os próximos seis meses foram particularmente negativas. "A indústria automotiva alemã está lutando com a falta de novos pedidos - especialmente do exterior", disse Woelfl. "Isso agora também está refletido no planejamento de pessoal".

E-carros não estão em alta demanda

A KBA em Flensburg afirmou que a atual queda no mercado alemão de novos carros também foi devido a efeitos especiais do ano anterior. No entanto, deve-se notar: A situação no mercado de novos carros é grave", disse Constantin Gall da consultoria EY sobre os números. "Não estamos perto de uma recuperação sustentável, a lacuna em relação ao nível pré-crise permanece grande". No primeiro semestre do ano, foram vendidos cerca de 590.000 carros novos a menos na Alemanha do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia da Covid-19.

Dada a pouca demanda por registros de carros elétricos, a EY observou que, em agosto de 2023, foram registrados de forma incomum muitos desses veículos. Na época, compras de última hora por clientes empresariais impulsionaram os registros de veículos elétricos - antes que o subsídio estadual para empresas expirasse em 1º de setembro de 2023.

Intervenção do Governo Possível

O governo federal agora está planejando reintroduzir o apoio do estado para aumentar as vendas de carros elétricos. Trata-se especificamente de maiores incentivos fiscais para carros elétricos como veículos empresariais. A demanda por carros elétricos caiu após o fim do subsídio do estado. O governo federal havia encerrado abruptamente o chamado bônus ambiental em dezembro devido a restrições orçamentárias. Em julho, a coalizão de trânsito concordou com uma "iniciativa de crescimento" como parte das negociações orçamentárias. Uma das medidas é a promoção fiscal de carros elétricos como veículos empresariais. De acordo com isso, uma depreciação especial para veículos elétricos e comparáveis de zero emissões recém-registrados deve ser introduzida para empresas com efeito retroativo a partir de 1º de julho de 2024. Além disso, o chamado limite para o preço de lista bruto de 70.000 euros para veículos E deve ser aumentado para 95.000 euros no imposto sobre veículos empresariais.

Tensões na Volkswagen

O conselho de trabalhadores da VW está ficando cada vez mais resistente às recentes medidas de austeridade dentro da empresa. De acordo com Daniela Cavallo, presidente do conselho de trabalhadores, a crise na Volkswagen não é culpa dos funcionários, mas sim da direção. Falando em uma reunião attended by over 10,000 employees, she drew clear red lines regarding the company's recent cost-cutting measures: plant closures should not happen, job guarantees should not be touched and should be extended, and wage cuts should be rejected.

"Volkswagen está sofrendo porque a diretoria não está fazendo o seu trabalho", disse Cavallo. Portanto, não se pode responsabilizar a força de trabalho. O maior fabricante de automóveis da Europa havia anunciado que intensificaria ainda mais suas medidas de austeridade para a marca principal VW devido à situação deteriorada. Fechamentos de plantas na Alemanha e demissões não estão mais sendo descartados.

