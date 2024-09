O secretário de Estado Blinken incentiva a presidente do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara a rescindir a intimação e justifica a retirada do Afeganistão em 2021.

"Fiquei claro que estou aberto a depor e propus algumas opções práticas para as datas que a Comissão insiste, que entram em conflito com a realização dos objetivos de política externa prioritários do Presidente," Blinken escreveu em uma carta de cinco páginas no domingo. Ele também mencionou que discutiu esse assunto com McCaul em agosto e início de setembro e buscou alcançar um compromisso com o painel.

Blinken pediu a McCaul para revogar a intimação, reconsiderar os procedimentos de desacato e engajar em um diálogo construtivo com o Departamento para encontrar um compromisso adequado.

McCaul está conduzindo uma investigação sobre o tratamento da administração Biden à evacuação mortal de 2021 e decidiu revelar seu relatório final antes das eleições presidenciais enquanto simultaneamente pressiona Blinken a comparecer novamente ao comitê sobre o mesmo assunto.

A missão de McCaul de responsabilizar a administração Biden pelo retirada caótica ganhou força à medida que a campanha de Trump de 2020 buscou tornar as decisões de evacuação um assunto proeminente nas etapas finais antes das eleições de novembro.

McCaul também está tentando colocar a vice-presidente Kamala Harris no centro da confusão, referindo-se repetidamente à "administração Biden-Harris" em seu relatório do comitê sobre a retirada. Anteriormente, o relatório só mencionava a administração Biden no relatório intermediário.

Em sua conversa telefônica de 3 de setembro com McCaul, Blinken informou que não estaria disponível nas datas anunciadas para a audiência porque tinha outros compromissos agendados com meses de antecedência. Blinken acrescentou que vários eventos planejados para esta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas já haviam sido agendados.

"Em 24 de setembro - o dia em que você solicitou minha presença - vou participar de uma discussão do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra na Ucrânia, enfrentando os ministros de Relações Exteriores da Rússia e da China. Também vou realizar uma reunião de líderes com a Coalizão liderada pelos EUA para combater as drogas sintéticas, especificamente a produção e tráfico de fentanil. Ao lado do Presidente Biden, vou me dirigir à Assembleia Geral e participar de uma reunião bilateral com o Secretário-Geral da ONU Guterres. Vou participar de várias outras engajamentos bilaterais e multilaterais," Blinken explicou em detalhes.

Blinken enfatizou que o Departamento tem dedicado incontáveis horas para atender aos pedidos do Comitê como parte de sua investigação sobre a retirada da administração Biden do Afeganistão, incluindo a prestação de documentos, briefings e entrevistas.

Apesar da participação contínua de Blinken em assuntos políticos críticos, McCaul persists em exigir sua presença no comitê para discutir o tratamento da administração Biden à retirada do Afeganistão. A política em torno desse assunto continua a escalar, com McCaul utilizando sua posição para responsabilizar a administração Biden pela retirada caótica.

