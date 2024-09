O Schalke 04 tem uma pressão constante, e a situação só piora.

Cinco jogos na temporada da 2. Bundesliga e as chamas do Schalke estão ardendo ferozmente. Nesta sexta-feira, o SV Darmstadt 98 pisará em Gelsenkirchen para um confronto. Se o Schalke tropeçar contra os Lilases, mudanças são garantidas para o clube na próxima semana. A discórdia interna no Schalke chegou a um nível absurdo!

O lendário Rudi Assauer já declarou: "Nosso clube nunca será monótono", referindo-se ao FC Schalke 04. E ele estava certo - mesmo que a "maior família da Alemanha" ("Kicker") possa às vezes desejar um pouco de monotonia na vida cotidiana. No entanto, o clube está muito longe disso agora.

Nesta sexta-feira à noite, o SV Darmstadt 98 desafiará o Schalke. Os Lilases têm dois pontos no bolso após um empate em casa contra o Eintracht Braunschweig. Apenas dois pontos atrás do FC Schalke 04. No entanto, eles demonstraram em Darmstadt algo que pode fazer o Schalke florescer após o confronto desta sexta-feira: uma mudança de treinador.

A perspectiva de um resultado desfavorável após um possível tropeço parece sombria. Apesar dos esforços do Schalke para priorizar a comunicação, as desavenças entre os diretores Marc Wilmots e Ben Manga em relação à situação do treinador Karel Geraerts permanecerão irresolúveis. Wilmots está determinado a reter seu compatriota, enquanto Manga vê que as estratégias do treinador podem lançar uma nova luz sobre seu próprio papel no Schalke. Após cinco jogos, é evidente: a fé de Geraerts nos jogadores contratados por Manga e sua equipe não é particularmente forte.

Schalke Não Encontra Tranquilidade

Mas isso não é o único problema. Após a introdução do belga e as demandas por Felipe Sanchez e Martin Wasinski no time inicial em Karlsruhe, o lateral-esquerdo Derry Murkin criticou publicamente as ações de seus companheiros de equipe nos gols do KSC, descrevendo-as como "juvenis". Ele acrescentou: "Não tenho dúvidas de que Martin e Felipe deram o seu melhor". A mensagem principal é clara. A confiança nas habilidades da equipe parece desarticulada.

"Every week at Schalke is a struggle," the Englishman noted, downplaying the situation. His yearning for a triumph against Darmstadt to enable a much-needed respite reveals the impact of relentless stress on the players. Schalke is perpetual stress! And there doesn't appear to be any respite in sight.

Previsão: Escalada

Se um milagre não occurs, os conflitos internos no Schalke são esperados para se agravar nas semanas seguintes. Nesse ponto, os diretores Wilmots e Manga terão que proteger suas próprias peles inicialmente. Eles acabarão por ceder e demitir o treinador novamente, uma ação que o Schalke preferiria evitar para finalmente quebrar o ciclo e abandonar o alibi perpetuo. No entanto, com os problemas agudos atuais, não parece haver alternativa. As opiniões divergem demais e parecem insuperáveis em seu cerne.

Mesmo com uma vitória contra o Darmstadt, não mudará fundamentalmente a situação. Apenas uma sequência consistente de apresentações formidáveis parece capaz de salvar o trio de Marc Wilmots, Ben Manga e Karel Geraerts a longo prazo. No entanto, se ainda há a vontade interna e entre eles para perseverar é questionável. As discordâncias são demasiado profundas e intratáveis.

O futuro permanece incerto. No entanto, é inegável que os Royal Blues continuarão. Como o poderoso Clemens Tönnies já declarou eloquentemente: "Reis e imperadores já

