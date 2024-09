O Schalke 04 imagina participar na Copa do Mundo e esforça-se para evitar o rebaixamento

No centro de Gelsenkirchen paira uma expectativa persistente. Quando chegará o salvador para guiar o Schalke 04 de volta às vitórias? Karel Geraerts, que levantou as esperanças, cedeu ao desafio, dando início a uma nova busca por um substituto adequado. Os sussurros sobre Raul, a lenda do passado glorioso do Schalke, voltam a ecoar pelos corredores da sede do clube.

No entanto, os dias de glória de Raul na Liga dos Campeões ainda não se materializaram. Em vez disso, apenas a 2. Bundesliga e Jakob Fimpel se apresentam. Com um treinador interino que sofreu cinco derrotas consecutivas, o Schalke luta contra o rebaixamento, enfrentando o Preußen Münster em seu próximo jogo de sábado à noite, além do aguardado confronto contra o Hertha BSC.

Enquanto a crise dos treinadores persistir, a prioridade do Schalke são os pontos acima de tudo. Os Blues Reais se beneficiariam muito com três pontos contra o vencedor Preußen, que agora ocupa a primeira posição na 2. Bundesliga. No entanto, após uma derrota por 3:5 para o Darmstadt, apesar da domínio inicial com uma vantagem de 3:0, o Schalke voltou a cair, caindo para a 16ª posição.

A perseguição do Schalke em Madri continua

Os responsáveis pelo Schalke, incluindo o diretor de futebol profissional Ben Manga, parecem estar esperando pacientemente até a pausa internacional em meados de outubro para decidir o destino de Geraerts. Fontes sugerem que seus olhares estão novamente voltados para talentos estrangeiros, como foi o caso durante o recrutamento de Raul no ano passado.

Os rumores continuam, inclusive com a menção a Raul. O atacante espanhol, que encantou os torcedores do Schalke com seus gols e aura em 2010-2012, agora treina o time reserva do Real Madrid, RM Castilla. Apesar da recente viagem de Ben Manga e do CEO Matthias Tillmann a Madri, não há indicação de que eles estavam procurando Raul.

Manga, apesar de ter uma passagem relativamente curta desde maio de 2024, é agora a única figura com poder decisivo, após a demissão de Geraerts e a saída de Marc Wilmots. A atenção sobre suas ações aumentará nas próximas semanas, dado seus recentes lapsos em uma mesa-redonda de imprensa discutindo a situação do treinador, apenas para depois retratar suas declarações devido a circunstâncias de fundo não especificadas.

Fimpel guarda a fortaleza

Até que uma solução permanente seja encontrada, seja Raul ou não, a reinado interino de Jakob Fimpel continua. Após uma sequência de cinco jogos sem vitória na Regionalliga West, Fimpel liderou o time U23 a sete pontos em seus primeiros três jogos. No entanto, o treinador da equipe U23, sem a licença de treinador necessária, retornará ao seu posto após o término de sua passagem interina.

Apesar da sequência, Fimpel começou seu mandato interino levando o capitão da equipe U23, Tim Albutat, para o time principal, além das promoções de Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert e Aris Bayindir para a equipe juvenil. As rodízas de Fimpel também podem excluir Dominick Drexler, cujo desentendimento com Geraerts permaneceu irresolvido e foi banido dos treinamentos da equipe.

Na busca por fortalecer a posição do Schalke 04 na 2. Bundesliga, o clube está de olho nas classificações da segunda divisão de futebol. Com o Preußen Münster liderando a liga, uma vitória contra eles daria um grande impulso ao ranking do Schalke.

Enquanto isso, Raul, a figura lendária do passado do Schalke, continua em seu cargo de treinador do time reserva do Real Madrid, RM Castilla, alimentando as discussões entre os torcedores e os oficiais do clube sobre sua possível volta aos Blues Reais.

