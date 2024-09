- O "Saxon Heater" como mencionado pelo CEO da GDL Weselsky

O líder do sindicato alemão dos motoristas de trem GDL, Thomas Schmidt, não era conhecido por guardar suas opiniões. Seus debates acalorados durante as negociações salariais com a Deutsche Bahn tornaram-se famosos, muitas vezes se tornando pessoais. Espera-se que seu sucessor escolhido, Mario Müller, seja eleito como o novo líder da GDL na quarta-feira, enquanto Schmidt se aposenta.

Algumas das declarações de Schmidt ficarão na memória, como sua referência a "fracassados bem-vestidos com salários de sete figuras" que residem na torre da Bahn, sem ideia de como gerenciar um trem. Aqui está uma seleção:

"Fracassados bem-vestidos com cheques de salário de milhões estão enclausurados na torre da Bahn, se divertindo e não têm ideia de como gerenciar um trem." - Schmidt em um comício da GDL na Saxônia em novembro de 2023, se referindo ao conselho da Bahn. "Eles são um bando de idiotas." - Schmidt em um comício da GDL na Saxônia em novembro de 2023, se referindo ao conselho da Bahn. "Com esta decisão, fica evidente que a campanha da diretoria da DB contra a GDL falhou. A DB deveria parar de se humilhar em juízo, desperdiçar dinheiro dos contribuintes e alienar os clientes." - Schmidt em um comunicado à imprensa em 12 de março de 2024, após a confirmação da legalidade dos greves da GDL por dois tribunais. "Eu me equivoquei na minha declaração." - Schmidt ao 'Süddeutsche Zeitung' em março de 2024, após relatar incorretamente o status das negociações salariais com a Deutsche Bahn. "Ele está mentindo descaradamente." - Schmidt durante o conflito salarial da Bahn em 2015, se referindo ao então gerente de RH da Deutsche Bahn, Ulrich Weber. "O que ele está fazendo com o público e conosco é mentiras deliberadas." - Schmidt durante o conflito salarial da Bahn em 2024, se referindo ao atual gerente de RH da Deutsche Bahn, Martin Seiler. "A arrogância do poder na torre da Bahn - eles estão queimando centenas de milhões em dinheiro dos contribuintes, nosso dinheiro, para quê?" - Schmidt em janeiro de 2024, anunciando outra rodada de greves. "Alguém que sugere que acordos salariais para dezenas de milhares de trabalhadores ferroviários são apenas manobras de relações públicas claramente perdeu o juízo." - Schmidt em janeiro de 2024, anunciando outra rodada de greves. "O Sr. Seiler deveria considerar se é capaz de liderar essas negociações." - Schmidt em janeiro de 2024, anunciando outra rodada de greves. "E quanto à crítica interna, eu só direi: tenho uma decisão unânime do conselho executivo e do comitê salarial. E eles não estavam sob influência." - Schmidt no ARD "Tagesthemen" em 3 de novembro de 2014, respondendo às acusações de que estava mais interessado em seu próprio poder do que nos interesses da força de trabalho. "Fui rotulado como 'incendiário da Saxônia'." - Schmidt em uma entrevista com web.de em fevereiro de 2024.

