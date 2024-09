O Sammer está a pensar numa situação inesperada no FC Bayern.

Matthias Sammer expressa descontentamento com a forma como o Bayern Munich está lidando com a situação de Leon Goretzka. Ele sugere que é incomum para o Bayern lidar com tais assuntos publicamente. "É delicado, não tenho certeza das intenções do Bayern. Mas é incomum para o Bayern lidar com as coisas dessa maneira. Há outras maneiras de abordar uma situação indesejada sem colocá-la em evidência", afirmou Sammer em um evento da Prime Video em Munique.

Goretzka, jogador de futebol alemão, está sob contrato com o Bayern até 2026, mas houve rumores de uma possível venda durante a janela de transferências do verão. Apesar desses rumores, Goretzka continua a fazer parte do elenco do Bayern. Sammer reconhece que a mudança dentro de um clube é inevitável, mas acha preocupante a discordância pública. "Não estou criticando, apenas me pergunto o que isso significa para o espírito de um jogador", disse ele, acrescentando que tais ações têm um "impacto significativo".

Sammer, que serviu como diretor esportivo do Bayern de 2012 a 2016, também expressa suas preocupações com as críticas públicas direcionadas aos defensores do Bayern Dayot Upamecano e Min-Jae Kim. "Não questionaria publicamente alguém que espero que me entregue resultados em três semanas", afirmou Sammer. Ele enfatiza a importância de apoiar e defenderappropriadamente os membros da equipe, tanto externamente quanto internamente.

Quanto à carga de trabalho dos astros devido à expansão das competições de futebol internacional, Sammer acredita que pode ser gerenciada. "Não pode esperar que o clube lhe dê milhões, mas quer menos jogos e mais tempo de folga. Não pode pegar mais e dar menos. Isso não vai destruir os jogadores", disse ele.

A participação da Prime Video na transmissão da Liga dos Campeões é provavelmente positiva para a empresa, já que mais jogos significam mais oportunidades de marketing. No entanto, Sammer, que também é consultor externo do Borussia Dortmund, acha que o impacto na Liga dos Campeões será mínimo. Com 36 clubes participando agora, ele acha difícil ver qualquer implicação negativa.

Sammer também expressa interesse na próxima Copa do Mundo de Clubes, com 32 times. Mesmo sem o torneio, os clubes ainda viajariam internacionalmente para participar de vários torneios e jogos amistosos para gerar receita, enfatiza o ex-profissional. Ele acha difícil encontrar falhas em uma competição dessas, mas está ansioso para ver como os clubes responderão aos requisitos de tamanho de elenco aumentados.

