O Sam Club está a aumentar os salários para igualar os da Costco.

A subsidiária da Walmart, Sam's Club, aumentará seu salário mínimo de $15 para $16 por hora a partir de novembro. Este aumento também afetará os salários de seus cerca de 100.000 funcionários, com incrementos variando de 3% a 6% com base no tempo de serviço.

O Sam's Club cobra uma taxa de membro de $50 de seus clientes. Para manter e expandir sua base de membros, o Sam's Club sente a necessidade de oferecer um serviço ao cliente excepcional, o que é ainda mais crucial em um clube de membros do que em lojas varejistas abertas a todos. Com uma força de trabalho de funcionários bem remunerados e incentivos financeiros, o Sam's Club espera uma melhora no serviço ao cliente. Seu principal concorrente, o Costco, paga um salário mínimo de $19,50 por hora, e para acompanhar o Costco e outros concorrentes que aumentam os salários, o Sam's Club se vê obrigado a aumentar seu pagamento.

Como disse o CEO do Sam's Club, Chris Nicholas, ao CNN, a meta é criar "bons empregos que possam se transformar em excelentes carreiras". A estabilidade é significativamente mais importante para um modelo baseado em membros.

No setor varejista, os salários têm visto uma alta nos últimos tempos, à medida que os empregadores melhoram os pacotes de remuneração para funcionários de lojas e armazéns em um mercado de trabalho apertado. Desde abril de 2020, o salário médio por hora para trabalhadores do varejo aumentou cerca de 16% - de $21,18 para $24,48 em agosto.

A notícia do aumento salarial do Sam's Club está em linha com a tendência de empresas que estabelecem voluntariamente padrões salariais, de acordo com Daniel Schneider, sociólogo da Universidade de Harvard. Ele faz parte do Projeto Shift, que investiga o trabalho no setor de serviços. As empresas precisam reduzir a rotatividade para níveis gerenciáveis, percebe Schneider.

No entanto, $16 por hora não é suficiente para cobrir despesas de vida em a maioria das localizações americanas, de acordo com o calculador de salário de vida da MIT, que estima a renda necessária para cobrir necessidades básicas.

Anteriormente, os funcionários do Sam's Club recebiam aumentos salariais anuais de 3% até atingir um teto de $36 por hora em alguns empregos. Com o novo plano, os funcionários agora podem receber aumentos de até 6% por ano até atingir o salário máximo. Após atingir o máximo, eles recebem um suplemento único de 6% de sua renda anual.

Como observado por Schneider, aumentos garantidos anualmente significativos ligados à antiguidade seriam benéficos para os funcionários do Sam's Club. O Costco, por exemplo, é conhecido por sua excelente remuneração e crescimento salarial para funcionários que ficam na empresa por um período mais longo.

Os aumentos salariais e a nova estrutura salarial do Sam's Club são parte dos esforços da empresa para atrair sua força de trabalho. Nos últimos cinco anos, o Sam's Club aumentou seu salário inicial para $11 por hora, apresentou premiações anuais de ações e lançou turnos agendados para oferecer aos funcionários horários de trabalho mais consistentes.

Desde o início da pandemia em 2020, os clubes de armazéns têm testemunhado um aumento - com o Sam's Club, o Costco e o BJ's Wholesale Club adicionando milhões de novos membros. Muitos compradores veem a compra em atacado em clubes de armazéns como uma boa investimento e estão dispostos a pagar as taxas anuais.

As vendas nas lojas do Sam's Club em operação há pelo menos um ano aumentaram 2,3% no último ano fiscal e 14,6% no ano anterior.

"Dado nosso crescimento impressionante", disse Nicholas, "precisamos simplesmente de mais pessoal".

O Sam's Club acredita que oferecer salários competitivos pode ajudar a atrair e reter talentos, como refletido em sua decisão de aumentar o salário mínimo para $16 por hora. Para permanecer competitivo no cenário empresarial, especialmente com rivais como o Costco, o Sam's Club deve avaliar e ajustar continuamente seus pacotes de compensação.

