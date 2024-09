- O Saarland está empenhado na implementação de uma estratégia de hidrogénio.

A administração local visa impulsionar o Saarland como um centro de hidrogênio. O Ministro da Economia Jürgen Barke (SPD) anunciou uma iniciativa colaborativa envolvendo todas as partes relevantes para rever o plano de hidrogênio do Saarland. Esse movimento foi iniciado com uma reunião noturna "inaugural" com cerca de 130 delegados do comércio, política, academia e comunidades locais. De acordo com Barke, as duas principais preocupações são: quais ações as empresas podem tomar independentemente? E onde o governo pode oferecer assistência?

Três anos após o lançamento do plano de hidrogênio, Barke declarou avanços notáveis, citando vários marcos alcançados e o início bem-sucedido do aumento de hidrogênio. O Saarland emergiu como uma área de teste para especialistas em hidrogênio, garantiu financiamento crucial para grandes iniciativas e intensificou seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em conjunto com universidades.

"Agora é essencial colaborar com os interessados para finalizar a estratégia", disse Barke. A coordenação detalhada com todas as partes envolvidas é vital para alinhar objetivos estaduais e federais e estabelecer diretrizes necessárias. No final das contas, também é sobre o que as empresas devem fazer para se preparar para um futuro sustentável.

A transição dos combustíveis fósseis para a eletricidade renovável e o hidrogênio é "inevitável". No entanto, a eletricidade renovável sozinha não atenderá às necessidades de energia da economia. Atualmente, empresas automobilísticas já estão impondo requisitos de produção sem emissões de CO2 para seus fornecedores. "Portanto, as empresas devem investir, mas precisam de fundamentos sólidos e confiáveis para construir", afirmou Barke. Esses serão estabelecidos em conjunto com a iniciativa colaborativa. Além disso, as discussões girarão em torno dos fundos necessários para financiar novas tecnologias.

Após consultas com interessados em várias esferas de ação, como suprimento, infraestrutura, utilização e aquisição, são esperados planos preliminares em janeiro. A versão final do plano de hidrogênio atualizado está prevista para março de 2025.

Plano de Hidrogênio do Saarland O Saarland aposta no hidrogênio.

O governo precisará colaborar de perto com as empresas e outros interessados para fornecer o apoio necessário para um futuro sustentável na produção e utilização de hidrogênio, como declarado pelo Ministro da Economia Jürgen Barke. O Plano de Hidrogênio do Saarland, um plano estratégico, será atualizado em 2025, com a versão final proposta em março, envolvendo consultas e coordenação com vários setores.

Leia também: