O Ruanda está atualmente a lidar com o seu primeiro caso de doença letal por vírus de Marburg.

Até agora, 26 indivíduos adoeceram, 18 estão a receber tratamento e oito sucumbiram ao surto, segundo o departamento de saúde.

Em seguida, a Organização Mundial da Saúde anunciou no fim de semana o envio de uma equipa de sete especialistas em doenças hemorrágicas para o Ruanda. O seu papel é prestar orientação aos profissionais de saúde locais que lidam com esta situação. Da mesma forma, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA anunciou na segunda-feira que vai enviar especialistas para o Ruanda para reforçar as iniciativas de testes e rastreio.

Atualmente, não há casos confirmados de Marburg nos EUA e o risco para a saúde pública relacionado com este surto é mínimo para os americanos.

Desde 2002, o CDC tem mantido uma presença no Ruanda, apoiando os esforços para fortalecer o sistema de saúde do país.

Em comparação com certos países subsaarianos que lidaram com a doença do vírus Marburg antes, o Ruanda tem um sistema de saúde pública robusto, segundo a OMS.

A Dra. Matshidiso Moeti, directora regional da OMS para a África, expressou o compromisso da OMS em trabalhar ao lado das autoridades do Ruanda para reforçar o seu apoio aos esforços em curso.

O Dr. Brian Chirombo, representante da OMS no Ruanda, afirmou no domingo que acredita que o Ruanda possui a capacidade e a competência necessárias para pôr fim a este surto de forma rápida.

No domingo, o Ministério da Saúde do Ruanda confirmou que os residentes podem continuar com as suas actividades diárias, enquanto o governo encoraja a tranquilidade, dado a sua confiança em ter identificado todas as origens do surto e em estar a implementar medidas adequadas para deter a sua propagação.

O surto afectou sete dos 30 distritos do país. Mais de 100 indivíduos que interagiram com pessoas infectadas estão a ser monitorizados ou isolados, de acordo com o anúncio do ministério. Muitos dos afectados são profissionais de saúde.

O Marburg é classificado como um ortomarburgvirus, que tem origem natural em morcegos frutívoros e é semelhante ao vírus Ebola.

O Marburg pode espalhar-se quando há contacto com os fluidos corporais de indivíduos infectados ou ao lidar com a sua roupa ou lençóis. Ao contrário do coronavírus responsável pela Covid-19, o Marburg não é um vírus aéreo, o que o torna mais gerível, dizem os especialistas.

Pode demorar até três semanas para que os sintomas se manifestem em indivíduos que tenham sido expostos ao vírus.

Inicialmente, os sintomas incluem febre e uma erupção cutânea. Os pacientes também podem sentir vómitos, dores de cabeça graves e dores musculares. Em casos graves, os indivíduos podem sangrar pela boca, nariz, gengivas e olhos, com sangramentos internos a resultar em sangue no vómito, urina e fezes. A grave perda de sangue pode induzir choque e levar potencialmente à morte.

Enquanto os cientistas trabalham incansavelmente para desenvolver vacinas e tratamentos, actualmente, o cuidado centra-se principalmente no descanso e na reidratação.

O envio de especialistas da Organização Mundial da Saúde para o Ruanda destaca a sua preocupação com a crise de saúde em curso, com o objectivo de ajudar os profissionais locais a gerir a situação. Os pacientes recuperados no Ruanda estão actualmente a ser tratados pela doença do vírus Marburg, um vírus semelhante ao Ebola, que requer manipulação cuidadosa devido ao seu potencial de propagação através de fluidos corporais.

