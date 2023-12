O rio Danúbio seco revela navios de guerra nazis da Segunda Guerra Mundial carregados de explosivos

A pior seca da Europa dos últimos anos levou o poderoso rio Danúbio a um dos seus níveis mais baixos em quase um século, expondo os cascos de dezenas de navios de guerra alemães carregados de explosivos, afundados durante a Segunda Guerra Mundial, perto da cidade portuária de Prahovo, na Sérvia.

As embarcações encontravam-se entre as centenas afundadas ao longo do Danúbio pela frota alemã nazi do Mar Negro em 1944, quando se retirava do avanço das forças soviéticas, e continuam a dificultar o tráfego fluvial durante os baixos níveis de água.

No entanto, a seca deste ano - agravada pelo aquecimento global induzido pelo homem - expôs mais de 20 cascos num troço do Danúbio perto de Prahovo, no leste da Sérvia, muitos dos quais ainda contêm toneladas métricas de munições e explosivos e representam um perigo para a navegação.

"A flotilha alemã deixou para trás um grande desastre ecológico que nos ameaça a nós, habitantes de Prahovo", disse Velimir Trajilovic, 74 anos, um reformado de Prahovo que escreveu um livro sobre os navios alemães.

Os trabalhadores da indústria pesqueira local também estão em risco, incluindo os da Roménia, que fica do outro lado do rio.

Meses de seca e temperaturas recordes têm dificultado o tráfego fluvial em artérias vitais de outras partes da Europa, incluindo a Alemanha, Itália e França. Na Sérvia, as autoridades recorreram à dragagem para manter abertas as vias de navegação no Danúbio.

Perto de Prahovo, alguns dos cascos estreitaram a secção navegável neste troço do Danúbio para apenas 100 metros (330 pés), em vez de 180 metros.

Espalhados pelo leito do rio, alguns dos navios ainda ostentam torres, pontes de comando, mastros partidos e cascos retorcidos, enquanto outros se encontram maioritariamente submersos sob bancos de areia.

Em março, o governo sérvio lançou um concurso para a recuperação dos cascos e a remoção de munições e explosivos. O custo da operação foi estimado em 29 milhões de euros (30 milhões de dólares).

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com