O resultado das eleições pode imobilizar a aliança de Berlim.

12:44 Policiais Investigam Ameaça em Seção de VotaçãoApós um incidente em uma seção de votação em Gera, os policiais estão investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD apareceu na seção de votação pela manhã, revelou um porta-voz da polícia. O supervisor da seção de votação pediu ao homem que tirasse a camisa, já que a promoção de partidos era proibida dentro da seção de votação. O homem concordou, mas ao sair do local, prometeu voltar, expressando seu descontentamento com o tratamento recebido. Os policiais então registraram um relatório e advertiram o homem. Além disso, os policiais em Erfurt estão examinando pichações políticas ("Höcke é um nazista") perto de seções de votação, suspeitando que sejam danos criminosos.

12:15 Correctiv Soa Alarme sobre Circulação de DesinformaçãoA organização de pesquisa Correctiv está expressando preocupação com uma velha falsidade que está sendo compartilhada novamente. A afirmação insiste que marcar o cédula de voto impede a manipulação do voto. No entanto, a Autoridade Eleitoral Federal esclareceu ao Correctiv: "A cédula de voto não deve ser marcada. Marcar o voto pelo eleitor coloca em risco o sigilo do voto, tornando todo o voto inválido."

11:51 Voigt Almeja "Relações de Maioria Estáveis"O candidato líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou a esperança de que "muitos turíngios exerceriam seu direito de moldar o futuro do país", disse em seu voto em Jena. Ele também desejou "relações de maioria estáveis" para colocar o país de volta nos trilhos.

11:25 Tensões de Direita em Sonneberg Estão AumentandoSonneberg se torna o primeiro distrito da Alemanha a ser governado por um político do AfD. No entanto, indivíduos engajados reclamam de serem severamente ameaçados, fazendo com que muitos deixem seus empregos. Além disso, a frequência de ataques de extrema-direita na região aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas sugerem uma conexão com o administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer Fala na Seção de VotaçãoO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição para o parlamento estadual como "possivelmente a mais significativa em 34 anos". Em seu voto em Dresden, ele expressou gratidão a muitas pessoas que "votaram diferente" no passado, mas optaram pela "força proeminente no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Esta compreensão nos permitirá construir um governo que sirva esta terra", continuou Kretschmer. As últimas pesquisas mostram uma disputa apertada entre seu CDU e o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não é Candidata"O ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, considera o dia da eleição como "um festival da democracia" - apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda esclareceu por que não sugere um governo de minoria e questiona a competência do BSW.

09:59 Historiador Lamentando a Significância Histórica da Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Alguém que pensou que era uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro teve um mau pressentimento sobre a história", disse o diretor do Instituto Alemão-Polonês à rede editorial Alemanha (RND). Ao mergulhar no AfD, classificado como "solidamente de extrema-direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew disse: "Isto pode levar a associações infelizes se um partido com ligações incertas ao período NS também triunfar em Dresden e Erfurt."

09:30 "Eleição Crucial": Dados Completos sobre a Eleição da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores qualificados na Saxônia têm a oportunidade hoje de decidir quem irá guiar a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O domínio da CDU como a força principal do estado pode chegar ao fim pela primeira vez desde 1990. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, considera isso uma "eleição crucial". "Trata-se de tudo."

09:05 Kretschmer Acusa Coalizão de Trânsito de "Pressa Antes da Eleição"Chegou o dia da decisão na Saxônia: Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre os refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Pesquisa Detalhada sobre a Eleição da TuríngiaChegou o dia da decisão: No coração da Alemanha, trata-se de quem governará o estado federal com seus aproximadamente 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, se tornará a força mais forte na Turíngia?

08:24 Como o AfD Poderia Sabotar a DemocraciaAs pesquisas indicam: O AfD provavelmente aumentará sua influência consideravelmente nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é perigoso, já que um grupo de pesquisa revelou. Uma vez que o estado de direito não é tão robusto quanto muitos pensam.

8:00 AM: Votação Começa na Turíngia e na SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo escolhidos na Turíngia e na Saxônia. Nas urnas, a Alternativa para a Alemanha (AfD) parece estar liderando confortavelmente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU em exercício liderado por Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. As previsões iniciais são esperadas com o fechamento das seções de votação às 18h. As eleições nestes dois territórios da Alemanha Oriental servem como um barômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

A atual administração da Turíngia, uma coligação vermelho-vermelho-verde liderada pelo presidente do governo Bodo Ramelow (A Esquerda), não possui maioria nas pesquisas. Uma possível coligação após as eleições poderia incluir a CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na ** Saxônia, permanece incerto se a coalizão existente de CDU, SPD e Verdes ainda manterá a maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. A Esquerda enfrenta a possibilidade de ser eliminada do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes** e o FDP na Turíngia.

Após a votação na Turíngia, foram discutidos potenciais parceiros de coligação para a atual administração, incluindo a CDU e a aliança BSW de Sahra Wagenknecht. Em um assunto separado, um homem usando uma camisa da AfD causou tumulto em uma seção de votação em Gera, levando a uma investigação de ameaça pela polícia.

